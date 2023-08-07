Los servicios de medicina alternativa y holística fueron agregados recientemente a los catálogos del CFDI El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede obligar a chamanes, hechiceros y curanderos a facturar. Lo anterior es posible porque la autoridad fiscal tiene incluidos los servicios de curanderos, hechiceros y chamanes en el catálogo de servicios del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con información que circula en internet, los servicios mencionados recientemente fueron agregados a los catálogos del CFDI. Este tipo de actividades fueron incluidas dentro del catálogo de servicios en la división 'Servicios de salud' en el grupo 'Medicina alternativa'. Al parecer, como sucede con otras profesiones u ocupaciones, el SAT busca recaudar impuestos y regular este tipo de actividades, para que se realicen con la mayor legalidad posible.