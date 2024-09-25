El gobierno de Claudia Sheinbaum planea continuar con el rigor fiscal de la administración de AMLO, aumentando la recaudación en sectores clave y grandes contribuyentes. El enfoque estricto en la fiscalización que marcó la administración de Andrés Manuel López Obrador seguirá bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, según expertos fiscales. De hecho, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado incrementar la recaudación a 3.5 billones de pesos hasta agosto de 2024, un crecimiento del 120.2% en comparación con los 2.3 billones recaudados durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Este aumento, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se debe al enfoque del SAT en 18 sectores clave, como seguros, servicios financieros, automotriz y construcción, estrategia que probablemente se mantendrá en la próxima administración. Rolando Silva, vicepresidente de fiscal del IMCP, explicó que aunque algunos sectores han recibido mayor atención, la fiscalización se ha extendido a casi todos. "El plan de fiscalización se ha ampliado y esperamos que continúe en la próxima administración", comentó.

¿Qué esperar con Sheinbaum?

El Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación del SAT bajo Sheinbaum se centrará especialmente en los grandes contribuyentes, es decir, aquellas empresas con ingresos anuales superiores a mil 500 millones de pesos. La estrategia incluye auditorías más rigurosas para evitar maniobras fiscales agresivas y ofrecer mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes. Héctor Amaya, presidente del IMCP, destacó que desde 2020 la fiscalización ha avanzado significativamente gracias a la reforma penal fiscal de 2019, y ve con buenos ojos la continuidad de Antonio Martínez Dagnino como jefe del SAT bajo el gobierno de Sheinbaum. "Ha hecho un gran trabajo con los grandes contribuyentes, lo que será clave para mantener una recaudación efectiva", señaló Amaya. A pesar de los avances, los expertos también identifican áreas de mejora para el SAT. La devolución de impuestos a empresas es uno de los principales retos, al igual que mejorar la fluidez en el cumplimiento de obligaciones fiscales, la asignación de citas y la eliminación de fallas en los sistemas digitales. Rolando Silva enfatizó la importancia de fortalecer la relación entre el SAT y los contribuyentes: "Un reto clave será lograr una comunicación más abierta y bilateral, algo que debemos seguir impulsando en la próxima administración".