El fisco mexicano prevé relacionar la recaudación de las contribuciones y vincularlas con la aplicación de los recursos, refieren especialistas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará modelos y estrategias de análisis estadístico que identifiquen las tendencias de recaudación a través de una nueva metodología de simplificación de trámite y de cálculo del impuesto, como es el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para las personas físicas y morales. Con el objetivo de combatir la evasión fiscal, el fisco mexicano prevé relacionar la recaudación de las contribuciones y vincularlas con la aplicación de los recursos, ya que finalmente lo recaudado debe destinarse al gasto público en beneficio de la sociedad, de acuerdo con el Director General del Despacho Elizondo Cantú y columnista de El Financiero, José Luis Elizondo. Inicialmente para el desarrollo de la tecnología de las plataformas y los modelos digitales, se dependía de organismos nacionales e internacionales, actualmente la autoridad ha logrado independizarse desarrollando sus propias plataformas y modelos digitales, detalló el especialista. El año pasado, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de México destacó la importancia que representa la soberanía digital para la seguridad de la información, ya que cada país debe mantener el control de su operación tecnológica y robustecer las medidas técnicas para la disminución de riesgos de ciberseguridad, bajo un modelo de mejora continua. Asimismo, destacó que la autonomía tecnológica ofrece a los países la oportunidad para definir los ámbitos de capacitación a sus servidores públicos, así como la posibilidad de implementar estrategias focalizadas y herramientas compatibles con la infraestructura, la reutilización de código fuente y un mayor uso de estándares abiertos. “En cuanto a la evasión y a la elusión fiscal, esta estrategia es más compleja en el sentido que requiere mucho más información. Son muchos contribuyentes y ahí nos hemos dedicado a fortalecer todo el análisis de datos, la estadística, la información, para identificar patrones sobre la evasión y la elusión fiscal. Y poder establecer algunas líneas preventivas, correctivas y punitivas”, declaró recientemente Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Objetivo: justicia tributaria

Según el artículo de El Financiero, el órgano recaudador pretende lograr la justicia tributaria, es decir, que los contribuyentes aporten al gasto público de la manera proporcional y equitativa en los términos de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas que le aplican. Como explica el diario, este objetivo se ha logrado a través de fiscalizar de manera profunda a los grandes contribuyentes con capital nacional y extranjero debido a que son los que más ingresos aportan al erario. Asimismo, el columnista detalló que el órgano recaudador busca lograr una mayor recaudación y aumentar los recursos que provienen de las contribuciones para poder sufragar un gasto público que se incrementa anualmente. Lo anterior se logrará aumentando el consumo privado, la inversión y manteniendo constante la deuda pública, pero sobre todo evitar a través de la aplicación de recursos la inflación. De acuerdo con datos de la autoridad fiscal, entre diciembre de 2018, inicio del actual gobierno, y julio pasado se han realizado acciones de eficiencia recaudatoria y fiscalización, cobranza sin necesidad de judicialización y cobranza coactiva que representan recursos por un billón 739 mil millones de pesos. Como reportamos, en el primer semestre de 2022 el fisco duplicó los ingresos que entraron a la hacienda pública por fiscalización y eficiencia en el cobro de impuestos que en el mismo periodo de 2018.