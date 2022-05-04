La iniciativa privada y el Gobierno "amarrarán" el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional para los siguientes seis meses El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ...

La iniciativa privada y el Gobierno "amarrarán" el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional para los siguientes seis meses El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la implementación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). El paquete está integrado por 15 medidas divididas, entre otras, en producción, distribución y comercio exterior. https://twitter.com/GobiernoMX/status/1521965390078910472

Homologan precios de 24 artículos de la canasta básica

En el marco del programa, la iniciativa privada y el Gobierno federal pactaron mantendrán el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional para los siguientes seis meses. En conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no se trata de control de precios, sino de un acuerdo con productores, distribuidores y tiendas de autoservicio para que los productos tengan un precio justo. "Se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, distribuidores, comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas, no se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica tenga un precio justo", comentó. En la conferencia, se presentaron los 24 artículos que se buscan emparejar, que incluye huevo, leche, aceite, frijol, pollo, tortilla e incluso atún y sardina. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, explicó que el plan propone incrementar la producción de granos, estabilizar el precio de los combustibles, entregar fertilizantes y eliminar la cuota compensatoria del sulfato de amonio. El aumento en producción de granos está centrado en maíz, frijol y arroz.

Medidas contra la inflación y la carestía

El diario informo que, entre otras medidas, el funcionario expuso las siguientes:

Aumentar la seguridad en carreteras.

No incrementar peajes carreteros de Capufe.

Exención de la carta porte.

El no incremento de tarifas ferroviarias.

La constitución de una reserva estratégica de maíz.

El fortalecimiento de Diconsa.

Precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche.

Así como cero aranceles a la importación de básicos e insumos.

Alianzas con empresarios

De acuerdo con la nota, entre los empresarios y empresas que se comprometieron a colaborar con el Gobierno, se encuentran los siguientes:

Carlos Slim se comprometió a mantener los precios de telefonía e internet de Telmex el resto de 2022.

se comprometió a mantener los precios de telefonía e internet de Telmex el resto de 2022. Liliana Mejía Corona , vicepresidenta global de Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo, se comprometió a mantener el precio del pan blanco lo que resta del año.

, vicepresidenta global de Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo, se comprometió a mantener el precio del pan blanco lo que resta del año. Alberto Manuel Sepúlveda, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart de México, resaltó la colaboración entre el sector privado y el Gobierno federal para promover el bienestar de la sociedad.