Las implicaciones financieras serán más fuertes para las empresas que tienen muchos empleados, señalan especialistas El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma par...

Las implicaciones financieras serán más fuertes para las empresas que tienen muchos empleados, señalan especialistas El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para aumentar los días de vacaciones en México. Actualmente, la iniciativa está en proceso de revisión y aprobación final por parte de la Cámara de Diputados. De acuerdo con Ramón Miranda Lagunas, presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, el aumento de vacaciones tendrá implicaciones financieras importantes. En entrevista con El Contribuyente, el contador dijo que las implicaciones financieras serán para las empresas que tienen muchos empleados. Esto se debe a que, de forma automática, se incrementarán de 6 a 12 los días de vacaciones de las personas que cumplan su primer año de trabajo. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que las implicaciones financieras del aumento de vacaciones son las siguientes:

1.- La prima vacacional se duplicará

La prima vacacional es del 25% de los días a los que tiene derecho el trabajador. Entonces, si al cumplir el primer año tiene derecho a seis días, el trabajador tiene derecho a una prima vacacional de 1.5 días. Pero si se aprueba la iniciativa de reforma, a partir de 2023 serían 12 días, y por lo tanto el trabajador tendrá derecho a 3 días de prima vacacional. Lo anterior implica un incremento que las empresas tendrían que afrontar, cuando sus trabajadores tomen sus vacaciones, porque habría que pagarles esa prima vacacional.

2.- Incrementará el Salario Base de Cotización

El siguiente costo adicional que tendrían las empresas, tiene que ver con el Salario Base de Cotización (SBC). Lo anterior se debe a que la prima vacacional forma parte del SBC para efecto del Seguro Social e Infonavit. Entonces, al incrementar la prima vacacional también se va a incrementar el SBC. Esto significa que las empresas van a pagar más de cuotas obrero patronales.

3.- Se pagará más Impuesto sobre Nómina

El tercer efecto se dará en el Impuesto sobre Nomina (ISN). Esto se debe a que la prima vacacional forma parte de la base para calcular el ISN, y al duplicarse la prima se pagará más Impuesto.

4.- Afectación al monto exento de ISR

Finalmente, hay un cuarto efecto financiero: la prima vacacional está parcialmente exenta para efectos del ISR, porque puede ser que en un momento dado se exceda el costo exento y la parte que excede paga impuesto. Al ser una prestación parcialmente exenta, los patrones sólo deducen una parte, y al ser mayor esa prima pues obviamente van a tener una afectación de no deducibilidad en una aportación un poquito mayor.