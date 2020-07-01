El SAT tarda, en promedio, 70 días para hacer las devoluciones de saldo a favor. En algunos casos, utiliza estrategias para retenerlas. De acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Industria de T...

El SAT tarda, en promedio, 70 días para hacer las devoluciones de saldo a favor. En algunos casos, utiliza estrategias para retenerlas. De acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), las devoluciones de IVA del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tardan, en promedio, 70 días. Si tomamos en cuenta que el plazo que marca la ley es de 40 días hábiles, esto ya es bastante malo. Pero también debemos ubicar la devolución de impuestos en el contexto de la crisis económica por el coronavirus. En este sentido, Cristian Nazael García Olalde, delegado de Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Nuevo León, dijo en entrevista con Reforma que estos tiempos afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas. Las devoluciones son una parte integral del capital de varias empresas. De acuerdo con el especialista, estas compañías utilizan la devolución de IVA para la compra de materia prima o pago de salarios. Además, el SAT solicita más información a los contribuyentes para detener el proceso. Según García Olalde, el fisco emite requerimientos informativos; con esto, espera que las empresas desistan. Lo peor de todo es que, de acuerdo con el especialista, la autoridad no cuenta con el fundamento legal para hacer los requerimientos de información.

Empresarios desconfían de la devolución

Esto ha generado que los empresarios, por lo menos en Nuevo León, no vean con buenos ojos el proceso de devolución de IVA. En la encuesta de la Caintra para el mes de mayo, los resultados empeoraron frente al mes anterior:

El 23% de los encuestados consideró que la devolución de IVA empeoró.

El tiempo promedio del proceso pasó de 60 a 70 días.

Además, de acuerdo con la Caintra, el cierre de las delegaciones de la Prodecon solamente empeorará el problema. Hace unas semanas, se dio a conocer que se cortaría en 75% el presupuesto de la Prodecon. De enero a mayo, la Prodecon de Nuevo León recibió 24% más quejas del SAT frente al mismo periodo de 2019.

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