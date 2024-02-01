El salario mínimo ya aumentó a un nivel tal que no alcanza a calificar para el "subsidio al empleo", que dejará de pagar el Gobierno de México, de acuerdo con especialistas El 1 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento de 20 por ciento a los salarios mínimos para 2024. A través de un comunicado, anunció los siguientes incrementos:

El salario mínimo general pasó de 207.44 a 248.93 pesos diarios.

Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) pasó de 312.41 a 374.89 pesos diarios.

El aumento del salario mínimo engordará la recaudación de impuestos

Pero de acuerdo con fiscalistas, más que beneficiar a los trabajadores, el aumento del 20% en el salario mínimo engordará la recaudación de impuestos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el 2024, pues ahora este ingreso pagará más impuestos. Al inicio de la actual Administración, por efecto de un subsidio a los minisalarios éstos llegaban no sólo a quedar virtualmente exentos de impuestos, sino hasta significar un ingreso poco superior al del mínimo. El presidente de la consultora Fiscalia, Gustavo Leal Cueva, dijo a Reforma que el salario mínimo para el 2024 es de 7,467.90 pesos al mes, y a éste le corresponde un Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 495.41 pesos, también al mes. En el 2023, el mínimo era de 6,223 pesos mensuales y sólo pagaba 70.23 pesos de ISR, debido a que recibía el “subsidio al empleo” o "crédito al salario" de 294 pesos al mes, el cual para el 2024 ya no se concede a ese nivel salarial. "A partir del 2024, los trabajadores que podrían tener derecho al 'subsidio al empleo' serán sólo aquellos que nominalmente reciban en el mes un salario inferior al mínimo. Esto puede darse sólo en el caso de trabajadores con jornada reducida, semana reducida o que tengan ausencias en el mes, de manera que en su salario mensual bruto perciban una cantidad inferior a 7,467.90", explicó Leal Cueva. El presidente entrante de la Asociación de Contadores Públicos de Nuevo León, Juan Higinio Gutiérrez, expuso al diario que gran parte del beneficio de las alzas al mínimo va a ser para el fisco. "Ahora a ese nivel de ingresos se le aplicarán impuestos ya sin el 'subsidio al salario' que gozaban, un gasto que dejará de hacer el SAT. Además, tendrá una mayor recaudación tributaria por concepto de salarios", dijo Gutiérrez. La razón de esto, explicó, es que el salario mínimo ya aumentó a un nivel tal que no alcanza a calificar para el "subsidio al empleo", que dejará de pagar el Gobierno de México. "Y al mismo tiempo, el SAT recaudará más en el Impuesto Sobre la Renta”, expuso.