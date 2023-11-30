Una duda frecuente que tienen los contribuyentes es si pueden regresar al RESICO después de ser expulsados, aquí te las resolvemos El lunes 2 de octubre de 2023 fue la fecha límite para que las per...

Una duda frecuente que tienen los contribuyentes es si pueden regresar al RESICO después de ser expulsados, aquí te las resolvemos El lunes 2 de octubre de 2023 fue la fecha límite para que las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) cumplieran con las siguientes obligaciones:

Tener activo el Buzón Tributario

Contar con la e.firma activa

Presentar la Declaración anual del ejercicio fiscal 2022.

Expulsión del RESICO

De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, los contribuyentes que no cumplieron con las obligaciones mencionadas pueden ser sacados del RESICO. A través de un video, el asesor y catedrático indicó que una duda que tienen los contribuyentes es si pueden regresar al RESICO después de ser expulsados. El especialista dijo que sí, pero sólo si fueron expulsados por exceder los 3.5 millones de pesos de ingresos. Por ejemplo, explicó que si el contribuyente excede los 3.5 mdp en ingresos en 2023, abandonaría el RESICO. Pero si en 2024 sus ingresos son menores a los 3.5 mdp, puede optar por tributar de nuevo en el régimen. Pero Mario Beltrán señaló que si al contribuyente lo expulsan del RESICO por otro motivo, como puede ser por no presentar la declaración anual, no podrá optar por regresar al régimen. Puedes ver el vídeo de Mario Beltrán aquí / Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2023.