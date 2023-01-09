Tener una empresa propia es un sueño hecho realidad; de hecho, la mayoría de los millennials que cuentan con un empleo fijo fantasean con la idea de emprender en el ámbito comercial y no tener que ...

Tener una empresa propia es un sueño hecho realidad; de hecho, la mayoría de los millennials que cuentan con un empleo fijo fantasean con la idea de emprender en el ámbito comercial y no tener que someterse a la voluntad y las directrices de un jefe. Es la materialización de las ideas que tenemos, la exposición de nuestros talentos, la forma de servir al mundo, ofreciendo posibilidades de trabajo, mientras ganamos calidad de vida, independencia y suplimos nuestras necesidades más profundas. Lograr esto no es fácil, por supuesto, pero mantenerse en auge en el mercado resulta aún más complicado, no hay que romantizar las cosas. Emprendedores y creativos constantemente se están haciendo las mismas preguntas: “¿Qué puedo hacer para crecer más? ¿Cómo hago para alcanzar el siguiente nivel?”. En todos los proyectos es normal que, después de un período de crecimiento y de posicionamiento, las cosas se estanquen. Este es el momento de introducir nuevas estrategias para impulsar el crecimiento de nuestras métricas. Hoy te contamos sobre los servicios 3PL de Aplin.

Servicios 3PL y el crecimiento de las empresas

3PL es un término que hace referencia a los servicios subcontratados de logística. En una empresa, el éxito radica en la optimización de los procesos. Una de las cosas que nos permite alcanzar un posicionamiento de marca y hacerla crecer es generar confiabilidad en el público y, si pretendemos lograr esto, uno de los factores para lograrlo es la atención a los usuarios. Esta debe ser de calidad y no basarse en una simple transacción, pues la idea es generar toda experiencia que invite al consumidor a volver. Puede que no seamos expertos en ciertas cosas, no tenemos por qué serlo, pero sí podemos tercerizar la realización de ciertas tareas para llegar a más personas y, por ende, llevar a nuestra empresa al siguiente nivel.

¿Cuáles son los servicios 3PL?

Los servicios 3PL son todas aquellas tareas que nos apoyan en la gestión del comercio electrónico. El ecommerce es un hijo de la revolución digital y consiste en las transacciones de promoción, compra, venta, envío y devolución de productos y servicios. Ha cambiado la forma en cómo hacemos negocios y cómo se desenvuelven los mercados. Los servicios 3PL buscan ayudar al emprendedor en el almacenaje, empaque, envío y logística de los productos. De esta manera se pretende dejar en manos expertas una factor muy importante del negocio que va a permitir la satisfacción de los clientes. Los servicios 3PL de Aplin te ayudarán a realizar pedidos sin errores, entregados automáticamente, tarifas de envío a mejores precios, asesoría y atención personalizada. Sus servicios a detalle son:

Almacenamiento: Aplin cuenta con más de 5.000m2 de bodega para almacenamiento de manera segura de diferentes tipos de productos. Cuida de tu inventario y su gestión haciendo uso de un rack y BIN adecuado. Los productos son manipulados con maquilas ligeras para acondicionar tus productos de acuerdo con tus necesidades. Empacado: Los profesionales de Aplin se encargan de empacar los pedidos y sets que tu operación comercial requiera. Este empaque puede realizarse de manera personalizada observando los requerimientos que hayan hecho tus clientes. Transporte y devoluciones: Aplin se encarga de toda la logística de envíos a Amazon FBA y Mercado Libre Full, las dos empresas más grandes de comercio electrónico en el mundo. Coordina la totalidad de tu operación logística local y regional. Además, frente a percances con el producto y el cliente, generando una devolución, se encarga de reintegrar el producto a tu inventario siguiendo las políticas de la empresa.

Optimiza la gestión de tus procesos, la atención al público y la carga de trabajo de tus empleados con la contratación de los servicios 3PL de Aplin; visita su web para conocer más.