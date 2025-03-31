Expertos en fiscalidad instan a los contribuyentes a revisar con cautela sus declaraciones y solicitar aclaraciones al SAT si detectan inconsistencias. Durante la preparación de la Declaración Anua...

Expertos en fiscalidad instan a los contribuyentes a revisar con cautela sus declaraciones y solicitar aclaraciones al SAT si detectan inconsistencias. Durante la preparación de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024, se ha detectado que la aplicación del SAT precarga automáticamente ciertos datos en el rubro "Devoluciones, descuentos y bonificaciones", sin permitir su modificación por parte del contribuyente. Esto ha generado preocupación, ya que podría derivar en deducciones indebidas.

El problema detectado

La consultora Fiscalia señala que este inconveniente afecta principalmente a las empresas que emiten Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) conforme al Apéndice 6 de la Guía de llenado del Anexo 20, relativo a los anticipos recibidos. En estos casos, se emite un CFDI de ingreso por el total de la operación y, posteriormente, un CFDI de egreso para registrar el anticipo recibido. Sin embargo, el SAT ya contempla estos ajustes en los pagos provisionales mediante la Regla 3.2.24. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, evitando que el anticipo sea gravado dos veces. No obstante, la declaración anual está considerando estos CFDI de egreso como deducciones autorizadas, lo que genera un doble beneficio fiscal indebido.

Impacto y solicitud de aclaración al SAT

El problema radica en que este doble beneficio podría derivar en una posible irregularidad fiscal para los contribuyentes. Ante esta situación, especialistas en contabilidad han solicitado al SAT:

Ajustar la aplicación para evitar la clasificación errónea de los CFDI de egreso como deducciones autorizadas. Emitir lineamientos claros sobre la declaración anual 2024 y la correcta aplicación de anticipos.

En respuesta, el SAT ha declarado que la información precargada en la declaración anual puede ser modificada si el contribuyente cuenta con CFDI's registrados, pero si no hay precarga, el campo permanecerá bloqueado. Además, se reiteró que toda deducción debe estar respaldada por CFDI emitidos dentro del mismo ejercicio fiscal.

Recomendaciones para los contribuyentes

Ante esta situación, se recomienda a las personas morales revisar minuciosamente la información precargada en su declaración anual y verificar que no se estén duplicando deducciones. En caso de inconsistencias, se sugiere documentar adecuadamente los CFDI emitidos y recurrir a los canales de atención del SAT para aclaraciones. Este incidente subraya la importancia de una supervisión rigurosa de los sistemas fiscales para evitar errores que puedan derivar en problemas fiscales para los contribuyentes.