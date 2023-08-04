La posibilidad de ganar el premio mayor de Mega Millions es de aproximadamente 1 en 302 millones El premio mayor de la lotería Mega Millions en Estados Unidos alcanzó un asombroso valor de más de mil millones de dólares, siendo la quinta vez en la historia del juego que llega a esta cifra récord. Actualmente, los ganadores tienen dos opciones para recibir el premio: un pago anualizado de 30 años por 1.05 mil millones de dólares o una suma global de 527.9 millones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ambas opciones son estimaciones antes de impuestos y el ganador deberá pagar una parte considerable al fisco antes de recibir el dinero. Tommy Lucas, un planificador financiero certificado y agente inscrito en Moisand Fitzgerald Tamayo, destacó a la cadena CNBC la importancia de buscar orientación experta. Recomienda que el ganador forme un equipo de expertos, incluyendo un asesor financiero, un profesional de impuestos, un abogado de planificación patrimonial y especialistas bancarios, para tomar decisiones financieras informadas. La posibilidad de ganar el premio mayor de Mega Millions es de aproximadamente 1 en 302 millones, lo que subraya lo improbable que es obtenerlo. La retención federal obligatoria del 24 por ciento, que se aplica a ganancias superiores a 5 mil dólares, será retenida por el IRS antes de que el ganador reciba el premio. Esta retención reduce el premio en casi 127 millones de dólares. Sin embargo, la retención del 24 por ciento no es el único impuesto que el ganador debe tener en cuenta. La tasa de impuesto federal más alta, que es del 37 por ciento, también se aplicará al premio mayor, lo que representa un monto significativo. El consejo de Lucas es reservar el 40 por ciento del premio "sólo para ser conservador" debido a la categoría impositiva superior y las posibles fluctuaciones de la ley fiscal. Es importante mencionar que la retención federal puede cubrir una parte considerable de los impuestos, pero la factura final probablemente será mucho mayor, dependiendo de varios factores. Además de los impuestos federales, el premio también podría estar sujeto a impuestos estatales, dependiendo de la ubicación del ganador y el lugar donde compró el boleto. Algunos estados no gravan las ganancias de la lotería, mientras que otros pueden imponer tasas superiores al 10 por ciento. Ante este panorama, es crucial que el ganador tome decisiones financieras cuidadosas y se asesore adecuadamente para gestionar su fortuna de manera responsable y efectiva. La emoción de ganar un premio tan grande puede ser abrumadora, pero planificar correctamente puede asegurar un futuro financiero sólido y exitoso.