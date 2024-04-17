La fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal de las personas físicas y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la extensión del horario de atención en sus oficinas del 17 al 30 de abril de 2024, de 8:30 a 18:00 horas, con el propósito de brindar apoyo a las personas físicas en la presentación de su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2023. Es importante tener en cuenta que la fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024. Las personas físicas que deben presentar esta declaración son aquellas que hayan obtenido ingresos por diferentes conceptos durante el año fiscal 2023, incluyendo sueldos y salarios de múltiples patrones, ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles, entre otros. También deben presentarla aquellos cuyos ingresos anuales superen los 400 mil pesos. Para realizar la Declaración Anual 2023, se requiere contar con RFC y Contraseña o e.firma. Este periodo ampliado de atención busca facilitar el cumplimiento de estas obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, asegurando que puedan recibir el apoyo necesario para completar su declaración dentro del plazo establecido.