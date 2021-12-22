La Agencia Nacional de Aduanas de México tendrá autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, al tiempo que tendrá atribuciones de autoridad fiscal y aduanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). En el documento, se expone que “la Agencia Nacional de Aduanas de México tendrán la organización y las atribuciones que les establezcan las disposiciones jurídicas aplicables”, indicado en el Artículo 98-C. Esto quiere decir que las aduanas del país adquieren autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. De esta manera, la Dirección General de Aduanas, que actualmente es dirigida por Horacio Duarte, deja de pertenecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para convertirse en un órgano independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, decreta que la Agencia realizará tareas de vigilancia y custodia de la infraestructura fiscal y podrá recaudar directamente el importe de los ingresos federales aduaneros. Adicionalmente, podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y colaborará en el desarrollo de nuevas medidas fiscales que permitan el buen desarrollo de las aduanas en el país. Como lo señala el documento el objetivo de la ANAM será “aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como la recaudación de los ingresos federales aduaneros”.

Se legitima la militarización en las aduanas

El gobierno federal ya había anunciado la creación de la ANAM desde julio. En ese mes El Contribuyente entrevistó a Magdalena Macías Ríos, especialista en comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, quien opinó que con esta medida se dará legitimidad legal a la presencia militar en las aduanas. El cambio, que entrará en vigor el próximo año, expone que la Agencia podrá nombrar a personal que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas de México, mismos que serán asignados a las aduanas fronterizas, marítimas e interiores. “El decreto dice que esta Agencia se apoyará pare efectos de la seguridad en las instituciones militares, y que incluso sus funcionarios podrán ser quienes estén en este momento en el servicio militar o hayan estado”, explicó la especialista. En el país existen un total de 49 aduanas tanto marítimas como terrestres, aéreas o de interiores, la mayoría de ellas ubicadas en la frontera con los Estados Unidos, de acuerdo con la página oficial de Comercio y Aduanas. Como lo menciona Infobae, el número de aduanas aumentará a partir de que entre en vigor el reglamento, pues la Sección XV De las Aduanas, indica la creación de una nueva Aduana del interior: II. Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con sede en el Estado de México.

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