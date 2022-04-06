La firma electrónica, la saturación del portal SAT y la escasez de citas son las principales complicaciones a las que se enfrentan los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. La ...

La firma electrónica, la saturación del portal SAT y la escasez de citas son las principales complicaciones a las que se enfrentan los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. La declaración anual es un documento que se presenta ante el fisco y en el que las personas, físicas o morales, crean un reporte de sus operaciones realizadas el año anterior. Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración anual, por lo que te compartimos las complicaciones más comunes que te pueden generar una sanción con el fisco. Este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó cambios en la facturación, por lo que podría sancionar los contribuyentes que emitan comprobantes fiscales con errores. Además, de no cumplir con la presentación de tu declaración anual, el fisco impone multas que pueden ir desde los mil 560 hasta los 38 mil 700 pesos, monto que dependerá de la situación fiscal de cada contribuyente.

Las complicaciones

Algunas complicaciones a las que se enfrentan los contribuyentes al presentar su declaración anual: Firma electrónica Usuarios en redes sociales reportan que el SAT pide la firma electrónica para realizar la declaración, sin embargo, el portal de la dependencia especifica que ésta es necesaria en caso de que el saldo a favor sea superior a los 10 mil pesos y se haya optado por cambiar la cuenta CABLE. Citas del SAT Otra complicación es la escasez de citas, pues desde el inicio de la pandemia, el SAT redujo su capacidad para dar citas a fin de frenar la propagación del Covid-19. Saturación del portal SAT Muchos contribuyentes reportaron que la página arroja un error al ingresar al portal para llevar a cabo la declaración del ejercicio fiscal. Esto puede deberse a demasiado tráfico o un error de configuración.

¿Cómo solucionar las fallas del SAT?

El Servicio de Administración Tributaria cuenta con un buzón de quejas. "Esta aplicación sirve para registrar las quejas y denuncias que se presentan ante el SAT, proporcionando la información solicitada en el formulario", señala la entidad.