Legisladores desviaron los recursos a través de empresas que fueron identificadas por el SAT como simuladoras de operaciones. Entre 2013 y 2018, en la Cámara de Diputados se desviaron 506.5 millone...

Legisladores desviaron los recursos a través de empresas que fueron identificadas por el SAT como simuladoras de operaciones. Entre 2013 y 2018, en la Cámara de Diputados se desviaron 506.5 millones de pesos (mdp). Esto se hizo a través de más de un centenar de empresas fantasma. De acuerdo a la información que publicó El País, los diputados contrataron a 130 empresas que después fueron identificadas como simuladoras de operaciones por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según una base a la que tuvo acceso el periódico, los servicios que se facturaron van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias.

En los comprobantes no se identifica quién realizó la compra

Sin embargo, en los comprobantes fiscales no se identifica qué legislador o instancia administrativa realizó la compra. El País indicó que parte de los recursos que se desviaron pertenecían a la partida económica que reciben los diputados para sus labores de gestoría social. Se supone que esos recursos eran para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas. Eran recursos destinados a apoyar a los ciudadanos de sus distritos.

Empresas fantasma para el desvío de recursos

El periódico recordó que durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto las empresas fantasma se convirtieron en un esquema estructural para el desvío de recursos públicos. Un ejemplo del uso generalizado en el que estuvieron implicadas fue el caso de la llamada Estafa Maestra. Con dicho mecanismo, diversas dependencias con la ayuda de universidades triangularon cientos de millones de pesos que pasaron por firmas de papel.

Cambios para combatir la evasión a través de empresas fantasma

Pero el diario también señaló que en 2019, ya bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los legisladores aprobaron diversos cambios a la ley para combatir este tipo de evasión. Se tipificó como delitos de delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas. Con ello, expusieron los diputados, se buscaba castigar a las empresas que expiden estos comprobantes fiscales para encubrir operaciones ilegales.

Información de El País.

https://elpais.com/mexico/2021-01-27/los-diputados-mexicanos-desviaron-506-millones-de-pesos-a-130-empresas-fantasma-entre-2013-y-2018.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.