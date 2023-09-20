El fortalecimiento de los ingresos tributarios se basó en un conjunto de medidas tributarias que permitieron cerrar espacios para prácticas de evasión y elusión fiscales, señalan las autoridades El...

El fortalecimiento de los ingresos tributarios se basó en un conjunto de medidas tributarias que permitieron cerrar espacios para prácticas de evasión y elusión fiscales, señalan las autoridades El 8 de septiembre, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024. Entre los documentos que integran el Paquete Económico para 2024, se encuentran los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). No se crearon impuestos nuevos o se aumentaron los existentes En dicho documento se indica que durante la presente administración no se propuso la creación de impuestos nuevos, o se aumentaron las tasas de los existentes. Además, se indica que el fortalecimiento de los ingresos tributarios se basó en un conjunto de medidas tributarias que permitieron cerrar espacios para prácticas de evasión y elusión fiscales y aumentar la eficiencia recaudatoria.

Medidas del SAT para fortalecer la recaudación de 2019 a 2023

Entre las medidas que implementó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el fortalecimiento de los ingresos tributarios de 2019 a 2023, son las siguientes:

Eliminación de la compensación universal

La compensación universal permitía que la obligación de pagar un impuesto específico se cubriera con el saldo a favor de otro impuesto —pago cruzado de impuestos—. Se identificó que era una facilidad que casi ningún país otorga y que en el nuestro servía para planeaciones fiscales agresivas, por lo que se decidió eliminarla.

Prohibición de las condonaciones de impuestos

En 2019 se elevó a rango constitucional la prohibición de las condonaciones de impuestos, lo que eliminó el incentivo de posponer el pago de impuestos. Antes de la reforma, muchos contribuyentes dejaban de pagar impuestos a la espera de un periodo de condonación –el último de ellos fue en 2012, conocido como “Ponte al Corriente”–.

Medidas de percepción de riesgo

Para desincentivar una acción ilegal hay dos mecanismos: i) aumentar la probabilidad de ser sancionado; ii) aumentar la sanción una vez descubierto. En materia tributaria se avanzó en lo primero con mejoras en los procesos de fiscalización; y en lo segundo, a través de catalogar como delito grave el fraude fiscal, incluyendo la compra y venta de facturas apócrifas.

Regla General Anti abuso

Con esta medida se establecieron sanciones a las empresas que realicen operaciones con el único fin de pagar menos impuestos —ej. compra venta de activos—. Las operaciones deben de estar fundamentadas en los objetivos de negocio de las empresas y no hacerse para eludir el pago de impuestos.

Adaptación del marco fiscal a la economía digital

A partir de 2020 las plataformas digitales retienen los impuestos que se generan en operaciones en las que son intermediarios. Con ello aumenta el cumplimiento de millones de contribuyentes.

Fusión de sociedades

Anteriormente, las empresas saludables financieramente se fusionaban con aquellas que tuvieran pérdidas para registrar menores utilidades, disminuyendo su pago de impuestos. Ahora, con la medida, las fusiones deben tener sentido desde el punto de vista del negocio, de modo que no se hagan únicamente por motivos fiscales. Con ello, se evitan abusos por parte de las empresas.

Principales medidas del proyecto BEPS (Base Erotion, Profit Shifting) de la OCDE

Revelación de esquemas reportables (Acción 12 BEPS). En los últimos años proliferaron despachos de asesores fiscales que ofrecían planeaciones agresivas para que las empresas paguen menos impuestos de los que legalmente les corresponden. Por ello, se estableció la obligación para esos asesores de transparentar las prácticas abusivas que ofrecen a sus clientes. Neutralizar los efectos de mecanismos híbridos (Acción 2 BEPS). Algunas empresas multinacionales reducen sus impuestos mediante pagos a empresas del mismo grupo corporativo que operan en paraísos fiscales. Por ello, se han tomado medidas para que dichas transacciones no sean utilizadas para deducir impuestos; asimismo, se está trabajando en combatir la duplicidad de deducciones entre países. Limitar la erosión de la base por la vía de intereses (Acción 4 BEPS). Una práctica de elusión son los préstamos entre empresas de un mismo grupo, ya que hasta 2019 se podía deducir el pago de intereses sin límite alguno. Por este motivo, se estableció el límite de 30% de las utilidades para la deducción del pago de intereses.