El rápido avance del coronavirus en todo el mundo ha hecho que los gobiernos aconsejen a la población tomar precauciones para prevenir el contagio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró...

El rápido avance del coronavirus en todo el mundo ha hecho que los gobiernos aconsejen a la población tomar precauciones para prevenir el contagio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que los contagios por coronavirus habían alcanzado el estatus de pandemia el 11 de marzo. Hasta el momento hay más de 315 mil casos confirmados en todo el mundo, lo que ha causado que los gobiernos de todo el mundo hagan una serie de consejos para prevenir el contagio. La STPS dio a conocer una guía para que las empresas actúen adecuadamente ante el coronavirus, cuidando a sus trabajadores de un posible contagio. Puedes descargarla en este enlace. Te traemos los puntos más importantes de la guía a continuación.

Promoción de la salud

Implica la orientación, capacitación y organización de los trabajadores para prevenir y controlar la propagación del coronavirus en sus centros laborales, incluyendo las siguientes:

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros.

Ventilar y permitir la entrada de luz solar

Sana distancia

La sana distancia comprende la modificación de hábitos, entre los que están la distancia entre las personas y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre los trabajadores, entre los empleados y sus clientes y el público en general, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo conforme a las disposiciones relativas a la densidad humana máxima en ambientes intramuros y extramuros durante la epidemia por el coronavirus.

Filtro de ingreso

Instrumentación de un filtro de supervisión general de ingreso de los trabajadores y clientes que permita la identificación de personal con enfermedades respiratorias, con el fin de remitirlas a su domicilio en aislamiento voluntario, para disminuir el riesgo de contagio.

Resguardo

Enviar al personal a casa cuando presenten enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas del coronavirus que pueden ser fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar en casos más graves y en algunos pacientes pueden ser dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aislamiento

Separación y restricción del movimiento de un trabajador que se confirma el contagio de Covid-19, o la exposición al agente biológico infeccioso para evitar el contagio de la enfermedad en la comunidad. Plan de atención Esta sección comprende acciones que van desde la planeación o capacitación de los trabajadores hasta medidas temporales como horarios escalonados, así como mecanismos de vigilancia que los centros de trabajo para prevenir el contagio de coronavirus.

Planeación

Designar al personal responsable de mantener informado a todos los colaboradores del centro de trabajo respecto a las indicaciones de la autoridad sanitaria. Dicha información se actualiza en las conferencias que todos los días se transmiten en vivo a las 19 horas, huso horario de la Ciudad de México, por el canal oficial de YouTube del Gobierno de México.

Información y capacitación

Información

Informar sobre los signos, síntomas y medidas planteadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia por COVID-19. Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través de los medios disponibles (Anexo 1). Dar a conocer entre las y los trabajadores el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria (800-0044-800).

Capacitación

Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y de limpieza (lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva). Preparar a trabajadores para que puedan asumir y realizar diferentes funciones ante posible ausentismo

Medidas de prevención

Limpieza permanente del centro de trabajo y los lugares de labor, incluidos los servicios de alimentos. Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las y los trabajadores. Contar con depósitos de productos desechables y de uso personal. Escalonar horarios para el uso de las instalaciones con el fin de disminuir el contacto. Separar las estaciones de trabajo compartidas a una distancia de entre 1.5 y 2 metros.

Medidas de protección

Instrumentar filtro de supervisión general para ingresar al centro de trabajo. Enviar a casa al trabajador con síntomas de la enfermedad y remitirlo a su centro de atención médica. Identificar a trabajadores que hayan estado en contacto con una persona infectada y enviarlos a casa. Indicarles que en caso de presentar síntomas, acudan a revisión médica. Llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio.

Políticas temporales

Suspensión temporal de actividades no esenciales en función de las medidas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización ni los derechos de los trabajadores. Flexibilizar el trabajo, permitir la reorganización de los turnos y el escalonamiento de las jornadas laborales, así como el uso de las tecnologías para minimizar el contacto directo, incluyendo el trabajo a distancia. Reducir la asistencia del personal en condición de vulnerabilidad alta. Evitar el retorno de trabajadores enfermos sin contar con la evaluación médica pertinente. Fomentar y brindar confianza para que las y los trabajadores se retiren ante la presencia de síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia.

Vigilancia y supervisión

Monitoreo de trabajadores en aislamiento y en caso de ser necesario contactar a la autoridad. Monitoreo de las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para la modificación de acciones.

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