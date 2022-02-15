Especialistas consideran que el presidente sí violó el artículo 69 del Código Fiscal al exponer los ingresos de Carlos Loret de Mola El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso los ingresos que supuestamente percibió el comunicador Carlos Loret de Mola durante el año pasado, los cuales ascenderían a 35 millones 200 mil pesos, provenientes de al menos cinco empresas distintas. De acuerdo con especialistas, al hacerlo violó normas legales de protección de datos personales y de secreto fiscal de particulares. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se refiere al secreto fiscal y establece lo siguiente: "El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación".

AMLO debe aclarar fuente

Por esta razón, el mandatario debe aclarar cuál es la fuente de la que obtuvo los datos sobre los supuestos ingresos de Loret de Mola, dijo la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA). "Exhortamos al titular del Ejecutivo Federal,a que aclare su fuente de información", manifestó la organización a través de un comunicado. Además, la BMA indicó que es importante la aclaración de López Obrador pues la ley, a través del secreto fiscal, protege la información que las autoridades obtienen de los contribuyentes. El mandatario expuso los supuestos ingresos del periodista, a dos semanas de que el portal Latinus, donde trabaja Loret de Mola, publicara un reportaje sobre una casa en donde vivió en Houston, Texas, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, señalando un posible conflicto de interés ya que era propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex, de acuerdo con Animal Político.

La opinión de los especialistas

El presidente dijo en conferencia que la información “se la hizo llegar la gente”, e incluso pidió a su equipo de comunicación que expusiera en la pantalla los datos de los ingresos de Loret. "Al ser funcionario público, superior jerárquico de la jefa del SAT (Raquel Buenrostro), me parece que también está obligado a guardar el secreto fiscal. Es correcto afirmar que él violó el secreto fiscal", aseveró Óscar Márquez, fiscalista y socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristerna. Aunque el Presidente sostuvo que "la gente le ayuda" y le hizo llegar la información, expuso presuntos ingresos del periodista provenientes del pago de diferentes empresas y no sólo de una, lo que lleva a pensar que la información procede del SAT, señaló a Reforma, Diego Cuevas, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal. "Si fuera una sola empresa, podría llegar a pensarse que fue la que entregó esa información, pero aquí hablamos de empresas independientes, entonces, todo indica que en caso de que la información fuera verídica, se obtuvo a través del SAT y, de ser así, hay una violación al artículo 69", dijo. Para el especialista, AMLO violó el secreto fiscal porque es el superior jerárquico de cualquier funcionario del SAT y puede darle instrucciones a cualquiera de ellos, como solicitar información de un contribuyente.

La respuesta de AMLO

Por otra parte, difundir los ingresos de un particular viola el artículo 16 de la Constitución, que a la letra dice que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”. En su conferencia matutina de ayer, el presidente informó que solicitó al órgano nacional garante del derecho a la información y protección de datos que le responda si, “como ciudadano”, le puede dar a conocer facturas y comprobantes sobre de Loret de Mola. “No debe de haber excepciones” y la vida pública debe de ser cada vez más pública, señaló. “Yo estoy enviando una carta solicitando, se va a dar a conocer el día de hoy para que la oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. A ver qué contestan. Yo envié esta carta y no es un asunto, como lo digo en el escrito, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública debe de ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas”, dijo.