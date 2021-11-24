Los trabajadores de limpieza de las oficinas del fisco protestaron ayer para exigir el pago de sus remuneraciones. Debido a falta de pago de sus salarios durante más de cinco meses, trabajadores de diversas empresas particulares, que prestan servicio de limpieza a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en todo el país, bloquearon ayer el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con Milenio, durante la manifestación, los afectados explicaron que en promedio cada trabajador de limpieza tiene un salario mensual de 4 mil 200 pesos, del cual solo han recibido la mitad. Carlos Alejandro Muriño, secretario del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, dijo que son alrededor de 2 mil trabajadores a nivel república mexicana los que resultan afectados. En la nota de dicho medio se detalla que a los protestantes se les ofreció una mesa de trabajo con representantes sindicales, funcionarios del SAT y representantes legales de las empresas, en la que esperan obtener un acuerdo favorable.

Ya había antecedentes

En septiembre del año pasado se realizó una investigación a las empresas Relissa Servicios Corporativos S.A. de C.V. y Gerlim S.A. de C.V., que se dedican a dar servicios de limpieza a dependencias gubernamentales, por la presunta realización de actos de corrupción, entre los que está su relación con empresas factureras. Como reportamos en El Contribuyente, algunas de los órganos de gobierno a los que dichas empresas les han prestados sus servicios son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la Fiscalía General de la República (FGR), la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, el Colegio de Bachilleres y el Instituto Nacional de Pediatría. Además, el 6 de noviembre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el SAT y Palacio Nacional contrataron a la empresa Decoaro y Supervisión, S.A. de C.V . El organismo la calificó como presunta evasora de impuestos, pues contrató a 110 trabajadores sin inscribirlos al Seguro Social, quienes estaban encargados de limpiar oficinas públicas. Desde 2020 la Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación y Limpieza había solicitado ante la Coordinación de Cobranza del Seguro Social que revise si la empresa ha cumplido con sus obligaciones. Con información de Milenio https://www.milenio.com/politica/comunidad/paseo-de-la-reforma-cdmx-personal-limpieza-sat-protesta

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