Además de la reducción de impuestos, el presidente de México anunció la construcción de 10 parques industriales para reactivar la economía en la región. Durante la supervisión de la carretera que conecta la capital de Oaxaca con la región de la Costa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca equilibrar las condiciones para que exista un desarrollo más equitativo y horizontal, ya que en la región sur es en donde existe más rezago económico, es por eso que se están rehabilitando las refinerías y se está construyendo el proyecto transístmico que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México. En su gira del fin de semana, el mandatario recordó que en las pasadas crisis económicas se había priorizado el rescate de empresarios y bancos a partir de los recursos petroleros que se producen principalmente en el sur del país, "es momento de regresar a la región un poco de lo que ha aportado a la nación", señaló. Sin precisar una cifra, AMLO anunció que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) bajarán en la región, como parte de los incentivos para el desarrollo de esta región del país.

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