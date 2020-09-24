El titular de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que no habrá apoyos fiscales adicionales a los presentados en el Paquete Económico 2021. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, comentó que no habrá ningún apoyo fiscal adicional para la recuperación económica; los únicos recursos que habrá son los presentados en el Paquete Económico. “No hay ningún apoyo fiscal adicional. La política fiscal, los recursos que va a haber para la pandemia, están ya en la propuesta de presupuesto que se mandó a la Cámara de Diputados y Senadores”, dijo Herrera. Herrera afirmó que en el Paquete Económico 2021 ya se encuentran la política fiscal y los recursos para enfrentar esta pandemia, y se empezará a discutir una vez que las Cámaras de Senadores y Diputados aprueben la Ley de Ingresos. Destacó que la recuperación de la economía tendrá la forma de una “palomita”, es decir, que la recuperación será más lenta que la caída y seguirá un ritmo en el cual aprendamos a vivir con la pandemia. “Yo sigo creyendo que vamos en la ruta que yo había planteado donde hay una disminución abrupta y una recuperación más lenta”, dijo el titular de Hacienda en conferencia de prensa virtual. Explicó que esto se debe a que en algunos sectores la recuperación es lenta, por el efecto de la pandemia del COVID-19 en la economía. También señaló que no se trata de resolver un sector en específico, sino que pase la pandemia. “Mientras sigamos conviviendo con el COVID-19, la economía va a estar operando por debajo de su potencial (…) La recuperación va a ser más lenta que la caída y va a ir siguiendo el ritmo con el cual aprendamos a vivir con la pandemia”, proyectó Arturo Herrera.

Se están recuperando puestos de trabajo

En el sector de la construcción se han recuperado 180 mil empleos de los 270 mil que se perdieron en marzo, en el caso de la industria se han recuperado 250 mil empleos, pero esta recuperación no ha sido homogénea, comentó Herrera.

El rumor de la salida de Arturo Herrera de la SHCP es falso

El titular de Hacienda, Arturo Herrera comentó que no tiene intención de dejar la dependencia en estos tiempos de mayor ajetreo. “No sé de dónde salieron esos rumores. En realidad, esta es la época de mayor ajetreo en Hacienda y no tengo ninguna intención de dejarla”. Agregó que la siguiente semana asistirá a la Cámara de Diputados para la glosa del Paquete Económico 2021 y en octubre participará en una reunión con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

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