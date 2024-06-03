Con el subsidio al empleo de 2013, los trabajadores podían recibir un excedente en efectivo, pero con el subsidio de 2024 no se entrega dicho excedente El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo ...

Con el subsidio al empleo de 2013, los trabajadores podían recibir un excedente en efectivo, pero con el subsidio de 2024 no se entrega dicho excedente El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo subsidio al empleo, el cual ofrece la alternativa para los patrones de reemplazar la tabla variable de subsidios establecida en 2013, por una cuota fija mensual, que es de 390.12 pesos, aplicable uniformemente a trabajadores cuyos ingresos no excedan los 9,081 pesos mensuales. Con el subsidio al empleo de 2013, los trabajadores podían recibir una cantidad en efectivo si era mayor que los impuestos a pagar. Mientras que con el subsidio de 2024 no se entrega el excedente al trabajador. De acuerdo con Fiscalia, durante el mes de mayo se calcularon nóminas con el subsidio al empleo de 2013, y si el criterio de la autoridad fuera que este subsidio ya no es aplicable, aspecto que no ha sido definido aún, los patrones tendrán el problema de ajustar en el impuesto mensual el subsidio considerando el subsidio de 2024.

Ajuste mensual del subsidio al empleo

En este contexto, en el texto se exponen, entre otras, las siguientes consideraciones sobre el ajuste mensual del subsidio:

El impuesto se causa conforme se obtienen los ingresos, lo que significa que, en cada pago, tanto impuesto a retener como subsidio a aplicar deben ser calculados.

No obstante, el período de entero de las retenciones es mensual, lo que significa que los patrones realizan un ajuste al impuesto y al subsidio del mes una vez que cierra el período.

En la última nómina del mes, los patrones pueden realizar un ajuste al subsidio considerando el nuevo subsidio al empleo de 2024, independientemente de que en las primeras nóminas del mes hubieran aplicado el subsidio de 2013, por no haber estado en posibilidades técnicas de realizar los cambios.

Deberá evaluarse correctamente la manera en reflejar estos cambios en el recibo electrónico de nómina.

Reembolso de subsidio entregado en efectivo

Fiscalia también explicó que al momento de hacer el ajuste mensual, es importante que no solamente se atienda a comparar el subsidio causado en el mes, contra el subsidio que se aplicó en cada nómina del mes, sino que también se debe prever que a aquellos trabajadores a quienes se les aplicó el subsidio de 2013 durante las nóminas semanales y se les entregaron cantidades en efectivo, pero que al final del mes se les aplica el subsidio de 2024 y, por ende, no tienen derecho a subsidio entregado en efectivo, el trabajador debe reembolsar al patrón todas esas cantidades. Por eso, los trabajadores que se encuentren en esta situación deberán prepararse en la última semana del mes para hacer los reembolsos correspondientes. Asimismo, los patrones deben anticipar este efecto y comunicarlo a sus trabajadores para que puedan estar preparados para recibir este descuento.