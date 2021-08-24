55.3% de lo recaudado en el primer semestre viene de grandes contribuyentes. En el primer semestre del año, los grandes contribuyentes recaudaron 1.02 billones de pesos. Esto es un aumento de 1.2% frente al mismo periodo del año pasado. Este grupo fue responsable del 55.3% de la recaudación. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que la tasa efectiva de los grandes contribuyentes; es decir, lo que pagan en realidad, es de 1.3% en promedio. En cambio, para personas físicas es de 25.4%. Ante este escenario, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, ha asegurado que no habrá un aumento en los impuestos, ya que basta con combatir la evasión fiscal y eliminar algunos de los estímulos de las grandes empresas para recaudar el doble del presupuesto.

También aumentan los créditos fiscales

Durante el primer semestre del año, los créditos fiscales de los grandes contribuyentes llegaron a 370 mil millones de pesos; esto representa un aumento de 45% frente al mismo periodo de 2020. En este periodo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiguió un billón 353 mil 282 millones de pesos en créditos fiscales. Estos incluyen conceptos como sanciones, auditorías, recargos, etc. De ese total, el 80% pertenece a personas morales. El 36% de los créditos detectados por el SAT pueden ser recuperados; esta cifra se redujo del 42% del año pasado. Como señala El Economista, el cobro de adeudos fiscales ayudó al SAT a mantener la recaudación durante los efectos más graves de la pandemia en 2020. El aumento en los créditos fiscales de este año también beneficiará al fisco para enfrentar los efectos de la crisis en 2021. En entrevista con el mismo medio, Manuel Aguilar, Socio Director de Baker Tilly México, explicó que el fisco seguirá la fiscalización de grandes contribuyentes como estrategia central. El problema es que esto solamente servirá en el corto plazo, ya que en el mediano y largo puede ahuyentar la inversión. Con información de El Economista y La Jornada https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cinco-de-cada-10-pesos-que-capto-el-fisco-los-pagaron-los-grandes-contribuyentes-20210822-0038.html https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/11/economia/se-dispara-la-deuda-de-los-contribuyentes-con-el-fisco/

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