Oficialía Mayor de Hacienda declara formalmente la invitación de las aportaciones voluntarias que podrán hacer los funcionarios públicos La Oficialía Mayor de Hacienda, emitió un oficio en el que i...

Oficialía Mayor de Hacienda declara formalmente la invitación de las aportaciones voluntarias que podrán hacer los funcionarios públicos La Oficialía Mayor de Hacienda, emitió un oficio en el que invita a los servidores públicos que tengan un nivel de subdirector hasta presidente de la república, a realizar aportaciones voluntarias de su salario, esto derivado del decreto en el que se establecieron las medidas de austeridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril. El oficio se encuentra fundamentado en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el número 62 interno de la SHCP.

#LaPrimeradeMVS | Aquí el documento de la Oficialía Mayor de @Hacienda_Mexico con el que el @GobiernoMX pide 'aportaciones voluntarias' de su salario a funcionarios públicos 📄✍️ pic.twitter.com/XaeTM0TmQW — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 17, 2020

La Oficialía Mayor indicó que las aportaciones voluntarias se podrán realizar de las siguientes dos maneras:

Mediante ventanilla bancaria, llenando un formato llamado hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria, con concepto de pago dederechos, productos y aprovechamiento.

Vía internet, a través de un portal bancaria con el mismo concepto de pago mencionado con antelación.

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Estos son los porcentajes que se pueden aportar voluntariamente los funcionarios públicos

Presidente, 25%

Secretaría de Estado, 23%

Subsecretaría, oficialía mayor o equivalente, 21%

Jefatura de unidad o equivalente, 19%

Dirección general o equivalente, 17%

Dirección general adjunta o equivalente, 14%

Dirección de área o equivalente, 10%

Subdirección de área, 5% de

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/tfja-y-cjf-amplian-plazos-para-suspension-de-labores/ Con información de la Oficialía Mayor de la SHCP.

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