Los contratos se otorgaron durante las administraciones de Rodrigo Medina y de Jaime Rodríguez. Ayer se dio a conocer que el gobierno de Nuevo León contrató 123 empresas factureras entre 2014 y 2019 por cerca de 190 millones de pesos. Los contratos se entregaron durante el gobierno de priista Rodrigo Medina y el independiente Jaime Rodríguez "El Bronco". 64 de las empresas fueron contratadas en el gobierno de Medina; 36, en el de Rodríguez, y 23, en ambos gobiernos. Estas empresas cobraron por conceptos tan variados como obras públicas, programas sociales y materiales de limpieza. Como señala El Norte, la empresa que recibió más dinero fue Consorcio ML, la cual emitió fracturas por un total de 88 millones de pesos durante la administración de Rodrigo Medina. Durante el gobierno de Rodríguez, la más beneficiada fue Comenort Industrial, que recibió 14 millones de pesos. El domicilio fiscal de la empresa está en una plaza comercial, sin embargo, ahí ni hay ninguna empresa registrada con ese nombre. Varias empresas de la red comparten propietarios y domicilios fiscales abandonados. Además, algunas empresas tienen varios objetos sociales diferentes. 32 de las 123 empresas concentran el 96% de los recursos otorgados por ambos gobiernos. 18 de estas 31 comparten integrantes como prestanombres.

Las reacciones no se hacen esperar

Desde que se dieron a conocer los contratos, varios especialistas y grupos de Nuevo León han demandado que se investiguen todos los casos. Por ejemplo, según reporta El Norte, el Colectivo Nosotros presentará denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León. Además, los candidatos para las próximas elecciones también han levantado la voz. Samuel García de Movimiento Ciudadano dijo que crearía una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica para investigar lavado de dinero y facturas falsas. Adrián de la Garza de la alianza PRI-PRD también se comprometió a aplicar las sanciones administrativas, económicas y penales a los responsables. Clara Luz Flores, candidata de Morena, dijo que su gobierno no será "tapadera" de nadie. Por último, el panista Fernando Larrazabal dijo que su gobierno perseguirá la corrupción y que se darán castigos ejemplares. Con información de El Norte y El Comentario https://www.elnorte.com/son-factureras-y-todologas/ar2176149 https://elcomentario.ucol.mx/beneficiaron-rodrigo-medina-y-el-bronco-a-123-empresas-facturera

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