Fundar consideran que deben implementarse otras medidas que fortalezcan el combate a la evasión tributaria La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 2024, contrasta con las prop...

Fundar consideran que deben implementarse otras medidas que fortalezcan el combate a la evasión tributaria La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 2024, contrasta con las propuestas enviadas durante todo el sexenio en cuanto a medidas concretas para una mejora en los procesos de fiscalización tributaria. Lo anterior lo indica el análisis "Sin recursos no hay derechos. Análisis del Paquete Económico 2024", elaborado por expertos en políticas públicas de la organización Fundar. Por ejemplo, el análisis indica que en años anteriores se le dio al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por medio de modificaciones a la Ley del ISR o al Código Fiscal de la Federación (CFF), la facultad de pedir a las empresas que estén siendo objeto de una mayor fiscalización a que entreguen reportes sobre sus operaciones financieras y beneficiarios controladores. Sin embargo, se señala que el presente Paquete Económico no incorpora nuevas facultades de fiscalización para el SAT, ni incluye nuevas políticas de transparencia que permitirían conocer con mayor detalle el comportamiento de la recaudación.

Índice de países que facilitan ocultar información

Al respecto, Fundar indicó que datos recogidos a partir del Índice de Secreto Financiero, de Tax Justice Network, dejan entrever la necesidad de incorporar nuevas medidas de transparencia fiscal. Este índice, que mide cuáles son los principales países facilitadores de ocultar información, subraya el hecho que en México no se exige a las empresas la presentación pública de sus operaciones financieras, ni tampoco el registro de beneficiarios finales, a menos que sean expresamente solicitados por la autoridad tributaria.

Medidas para fortalecer el combate a la evasión tributaria

Por eso, en Fundar consideran que deben implementarse otras medidas que fortalezcan el combate a la evasión tributaria. En ese sentido, las políticas de transparencia y acceso a la información pública son fundamentales para alcanzar los mejores estándares, que son promovidos por organizaciones internacionales. Como parte de dichas políticas, indicó que sería importante contar con reportes públicos con la siguiente información:

El pago del ISR que permitan desglosar cuántos impuestos efectivamente pagan los grandes contribuyentes

En qué conceptos deducen la mayor cantidad de sus impuestos

Los llamados “Reportes País por País”.

Igualmente, señaló que sería pertinente contar con un Registro Nacional de Activos para identificar a las personas beneficiarias finales, así como la ubicación y el valor de los bienes que poseen las personas ultrarricas. Puedes ver el estudio que publicó Fundar aquí / Fecha de publicación: septiembre de 2023.