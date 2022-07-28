El SAT cuenta con un registro de 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. El Servicio de Administración...

El SAT cuenta con un registro de 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que si algún contribuyente ha sido víctima o testigo de un delito por parte de servidores públicos pertenecientes a la dependencia, lo puede denunciar mediante diversos canales de comunicación. A través de su cuenta de Twitter, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso a disposición de las personas distintos medios para denunciar a funcionarios corruptos pertenecientes a la autoridad fiscal. “Para el SAT, el combate a la corrupción es una labor imprescindible y tú puedes fortalecerla con tu denuncia”, escribió la dependencia en sus redes sociales. https://twitter.com/SATMX/status/1551946255240142854

¿Cómo denunciar un acto de corrupción?

En dado caso de que hayas sido víctima de un delito por parte de un trabajador del SAT, lo puedes denunciar en las siguientes vías:

Correo electrónico: [email protected]

Redes sociales: SAT México en Facebook y @SATMX en Twitter

Teléfonos rojos ubicados en las oficinas del SAT

Quejas y Denuncias SAT: 55-8852-2222

Como reportamos, durante el primer semestre de 2020, el SAT presentó 62 denuncias contra funcionarios públicos ante el Ministerio Público. En el mismo periodo de 2019, solamente presentó 17; es decir, triplicó el número de denuncias. En diciembre del año pasado, el fisco dio a conocer en un comunicado que ha presentado más de 2 mil denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción que involucran a 2 mil 69 personas, en el periodo que comprende de enero de 2020 a noviembre 2021. Recientemente, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, declaró en conferencia de prensa que hay 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, los delitos más comunes son los siguientes: