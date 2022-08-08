El CCE expuso las propuestas en el documento “Consideraciones para una reforma fiscal promotora de crecimiento”, que fue presentado al mandatario al Presidente López Obrador El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recientemente entregó al Gobierno de México sus propuestas para una reforma fiscal, entre las que incluyó eliminar la tasa de Impuesto sobre la Renta (ISR) a personas físicas con ingresos menores a 10 mil pesos mensuales. De acuerdo con un artículo publicado por Forbes, el CCE considera que la propuesta mencionada podrá contribuir al consumo de bienes, y en consecuencia, recaudar de forma indirecta impuestos como el IVA. Además, con la finalidad de que México sea más competitivo, el organismo empresarial sugirió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajar temporalmente la tasa del ISR al 28%. El CCE expuso las propuestas en el documento “Consideraciones para una reforma fiscal promotora de crecimiento”, que fue presentado al mandatario en julio. Para que la reducción del ISR sea viable financieramente, ésta sería aplicable sólo a quien reinvierta las utilidades. El artículo de Forbes indica que entre las 18 propuestas de reforma fiscal se encuentran las siguientes:

Cuenta única de identificación fiscal para personas físicas (CUI): Una forma de simplificación, fiscalización y en su caso recaudación, es otorgar un número de identificación fiscal a cada ciudadano (desde que nace) mediante el cual resulte obligatorio manifestarlo al momento de gestionar diversos trámites en los ámbitos de salud, educación, cívicos y financieros.

Una forma de simplificación, fiscalización y en su caso recaudación, es otorgar un número de identificación fiscal a cada ciudadano (desde que nace) mediante el cual resulte obligatorio manifestarlo al momento de gestionar diversos trámites en los ámbitos de salud, educación, cívicos y financieros. Control del gasto: Aún existen rezagos en la implementación de la contabilidad gubernamental con mayor énfasis en los estados y municipios. Sugerimos un monitoreo público de los avances de implementación para que dicha contabilidad sea patrimonial (activo, pasivo y patrimonio) y no sólo considerar los ingresos y egresos (contabilidad presupuestal).

Aún existen rezagos en la implementación de la contabilidad gubernamental con mayor énfasis en los estados y municipios. Sugerimos un monitoreo público de los avances de implementación para que dicha contabilidad sea patrimonial (activo, pasivo y patrimonio) y no sólo considerar los ingresos y egresos (contabilidad presupuestal). Certificación de contribuyente cumplido: Con base en el historial de cumplimiento de contribuyentes, establecer una certificación que permitirá para estos contribuyentes: Devoluciones de IVA y otros trámites de manera ágil; Incentivos como condonaciones de recargos y multas en omisiones por primera vez, entre otros.

Con base en el historial de cumplimiento de contribuyentes, establecer una certificación que permitirá para estos contribuyentes: Devoluciones de IVA y otros trámites de manera ágil; Incentivos como condonaciones de recargos y multas en omisiones por primera vez, entre otros. Aportaciones a personas morales: Con el fin de coadyuvar a la constitución de más empresas (personas morales), lo cual eventualmente también derivará en mayor formalidad, debe establecerse un esquema neutral fiscalmente hablando, a efecto de que las aportaciones que realicen las personas físicas a las personas morales que se constituyan, no se considere enajenación y para el adquirente no sea deducible la aportación en el costo de ventas al momento de su enajenación.

Con el fin de coadyuvar a la constitución de más empresas (personas morales), lo cual eventualmente también derivará en mayor formalidad, debe establecerse un esquema neutral fiscalmente hablando, a efecto de que las aportaciones que realicen las personas físicas a las personas morales que se constituyan, no se considere enajenación y para el adquirente no sea deducible la aportación en el costo de ventas al momento de su enajenación. Eliminación de la tasa de ISR: a personas físicas con ingresos menores a 10 mil pesos mensuales, lo que podrá contribuir al consumo de bienes, y en consecuencia, recaudar de forma indirecta impuestos como el IVA.

a personas físicas con ingresos menores a 10 mil pesos mensuales, lo que podrá contribuir al consumo de bienes, y en consecuencia, recaudar de forma indirecta impuestos como el IVA. Certidumbre jurídica: Una de las problemáticas del cumplimiento de la ley es su aplicación y ello requiere que los contribuyentes estén informados y preparados para cumplir con las leyes fiscales. Las mejores prácticas en otros países establecen fechas específicas para dar a conocer cambios legislativos o reglas específicas. Esto implementado en México a través de un calendario de publicaciones o un vacatio legis permitiría que con oportunidad existiera la comunicación y difusión necesarias para que los contribuyentes estén listos a cumplir con sus obligaciones de manera oportuna.

Una de las problemáticas del cumplimiento de la ley es su aplicación y ello requiere que los contribuyentes estén informados y preparados para cumplir con las leyes fiscales. Las mejores prácticas en otros países establecen fechas específicas para dar a conocer cambios legislativos o reglas específicas. Esto implementado en México a través de un calendario de publicaciones o un vacatio legis permitiría que con oportunidad existiera la comunicación y difusión necesarias para que los contribuyentes estén listos a cumplir con sus obligaciones de manera oportuna. Unificación de trámites y disposiciones fiscales: la reducción o unificación de trámites y disposiciones fiscales para los que se presenta la misma información en diferentes supuestos de ley, en formatos distintos o en algunos casos similares, disminuiría costos y tiempos administrativos en beneficio tanto del contribuyente como de la autoridad. Un ejemplo de estos son los documentos de precios de transferencia, reestructuras, esquemas reportables, intereses, entre otros.

la reducción o unificación de trámites y disposiciones fiscales para los que se presenta la misma información en diferentes supuestos de ley, en formatos distintos o en algunos casos similares, disminuiría costos y tiempos administrativos en beneficio tanto del contribuyente como de la autoridad. Un ejemplo de estos son los documentos de precios de transferencia, reestructuras, esquemas reportables, intereses, entre otros. Análisis a profundidad diversas reglas y fichas de trámite: En este caso se mencionan las que existen para la realización de trámites recurrentes como la fusión y escisión de sociedades, así como la cancelación del RFC de las sociedades involucradas en dichos trámites.

En este caso se mencionan las que existen para la realización de trámites recurrentes como la fusión y escisión de sociedades, así como la cancelación del RFC de las sociedades involucradas en dichos trámites. Eliminación de la contabilidad electrónica: Esto se debe a la implementación del CFDI y complemento de pago.

Esto se debe a la implementación del CFDI y complemento de pago. Reducción temporal tasa corporativa de ISR: La tasa de ISR del 30% de México está por encima del promedio de los países de la OCDE.