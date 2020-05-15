Varios expertos esperan ver caídas importantes en la recaudación de impuestos para el segundo trimestre de 2020. En el primer trimestre del año, se registró un superávit en las finanzas públicas de más de 137 mil millones de pesos. En ese periodo, la pandemia del COVID-19 ya había empezado a afectar la economía del país. Pero para el segundo trimestre del año, los especialistas tienen diferentes expectativas… que en común tienen que todos son malos pronósticos para la economía. Por ejemplo, en entrevista con el periódico El Economista, Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico de Monex, dijo que podemos esperar déficits por una menor recaudación de impuestos e ingresos del petróleo. Debido al paro de labores en varias industrias, esto se verá reflejado principalmente en IVA e ISR. En entrevista con el mismo medio, James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, dijo que el cobro de IVA a plataformas digitales y las medidas de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no serán suficientes para mejorar la recaudación. En el caso del petróleo, el problema es que los precios quedaron muy por debajo de lo aprobado en el Paquete Económico. Por ejemplo, en abril, el precio promedio de la mezcla mexicana fue de 11.95 dólares por barril. En el Paquete Económico, se aprobó un precio de 49 dólares. En el segundo trimestre también veremos una caída importante del PIB. De acuerdo con analistas del Banco de México, el PIB podría caer hasta 14% anual. Además, creen que la recesión se mantendrá hasta el primer trimestre de 2021. Y algunos auguran un peor escenario. En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de abril, los especialistas esperan una caída de hasta 33% para el segundo trimestre. Este último pronóstico se parece más al de Bank of America. De acuerdo con la institución, México tendrá una caída de 34% del PIB en el segundo trimestre. Con información de El Economista.
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