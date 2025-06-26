La versión 3.6.6 del Sistema Único de Autodeterminación habilita la afiliación de trabajadores de apps y elimina la opción de donativos a FUNDEMEX El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) public...

La versión 3.6.6 del Sistema Único de Autodeterminación habilita la afiliación de trabajadores de apps y elimina la opción de donativos a FUNDEMEX El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) publicó su versión 3.6.6, adaptándose a la reforma laboral que incorpora a las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio de seguridad social. Asimismo, la nueva edición elimina la función de donativos a FUNDEMEX, usada por algunas empresas como parte de su política de responsabilidad social.

Por qué era necesaria esta actualización

Reforma laboral (24 dic 2024): obliga a plataformas a inscribir a sus colaboradores ante IMSS e INFONAVIT.

obliga a plataformas a inscribir a sus colaboradores ante IMSS e INFONAVIT. Nuevas reglas del IMSS (ene 2025): definen ingresos netos, registros patronales y cuotas diferenciadas.

definen ingresos netos, registros patronales y cuotas diferenciadas. Simplificación: desaparición de la opción FUNDEMEX para agilizar procesos.

Principales cambios en la versión 3.6.6

Función Antes Ahora Registro de plataformas digitales No existía categoría específica Alta de patrón “plataforma digital” y registro patronal nacional o por OOAD Movimientos afiliatorios Sólo para regímenes tradicionales Altas/bajas para colaboradores bajo Capítulo IX BIS de la LFT Cálculo de cuotas Basado en salario base clásico Usa ingreso neto mensual como salario base de cotización Trabajadores con ingreso < SM No contemplados Clasificación automática como “independientes” con tarifa reducida Donativos a FUNDEMEX Generaba líneas de captura y deducción Función eliminada

Pasos para actualizar y cumplir

Descargue SUA 3.6.6 desde la página oficial del IMSS. Instrucciones de instalación Respalde su base de datos antes de ejecutar el instalador. Configure su registro patronal como “plataforma digital” o mantenga el existente si es un patrón tradicional. Cargue ingresos netos mensuales de cada colaborador para que el SUA calcule el salario base. Verifique la desaparición de FUNDEMEX y, si donaba, defina un mecanismo alterno fuera del SUA.

Recomendaciones para patrones de apps

Explicar a repartidores y conductores los beneficios: atención médica, guarderías y pensión.

Documentar ingresos netos y horas efectivamente laboradas para evitar diferencias con el IMSS.

Monitorear la clasificación de colaboradores con ingreso inferior al salario mínimo para aplicar la tarifa correcta.

La versión 3.6.6 del SUA es indispensable para que las plataformas digitales cumplan la nueva normativa de seguridad social y para que las empresas tradicionales mantengan su software al día. Además, marca el cierre del capítulo de donativos a FUNDEMEX dentro de la aplicación, simplificando la carga administrativa de los patrones.