Los trabajadores que presenten síntomas deberán acudir directamente a las Unidades de Medicina Familiar para su valoración presencial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que ante la disminución de contagios de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 y en las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo, la herramienta digital "Permiso COVID-19 3.0" llega a su fin este martes 22 de febrero. A través de un comunicado, el IMSS explicó que a partir de esta fecha, los trabajadores que presenten síntomas de Covid-19 deberán acudir directamente a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) para su valoración presencial y, en su caso, la expedición de su incapacidad temporal.

Permiso COVID-19 versión 3.0

El IMSS implementó la versión 3.0 del "Permiso COVID-19" a principios de 2022, ante la situación de emergencia ocasionada por el crecimiento en la tasa de contagios asociados a la variante Ómicron, en la demanda de atención médica, así como de incapacidades temporales para el trabajo por COVID-19. “Con ello se facilitó el trámite digital de las incapacidades por esta enfermedad de manera más flexible a través de un cuestionario de síntomas, lo cual permitió que los asegurados contaran con protección legal ante sus patrones y poder resguardarse debidamente en casa. También esta acción permitió el desahogó la demanda de servicios en las unidades médicas del instituto”, señaló.

El IMSS otorgó 373 mil 296 Permisos COVID

Asimismo, el organismo detalló que desde el lanzamiento de la versión 3.0, del 10 de enero hasta el 21 de febrero, se otorgaron 373 mil 296 "Permisos COVID", lo cual evitó el traslado del mismo número de trabajadores para su trámite y consecuente cobro en ventanillas, deteniendo cadenas de contagio. “El Permiso COVID-19 se constituyó como un importante mecanismo para detener cadenas de contagio y proteger a las y los asegurados y sus familias, mediante la automatización del trámite de incapacidad temporal para el trabajo, y evitar traslados tanto a las unidades médicas del IMSS como a instituciones bancarias”, concluyó. Puedes ver la información que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: 21 de febrero de 2022.