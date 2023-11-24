Los problemas en la plataforma se presentan en los pagos provisionales tanto de personas físicas como de personas morales Desde hace aproximadamente dos semanas, algunos contribuyentes tuvieron pro...

Los problemas en la plataforma se presentan en los pagos provisionales tanto de personas físicas como de personas morales Desde hace aproximadamente dos semanas, algunos contribuyentes tuvieron problemas en el servicio de declaraciones y pagos (SDP) del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de dicho servicio se presentan los pagos provisionales tanto de personas físicas como de personas morales. Según reporta la consultora Fiscalia, a la fecha no existe solución planteada por la autoridad. En este contexto, la consultora indicó que entre las fallas detectadas se encuentran las siguientes:

Desaparición de ingresos de periodos anteriores

Personas morales reportan que, al intentar presentar el pago provisional de octubre de 2023, la plataforma no considera los ingresos obtenidos y los pagos provisionales realizados en meses anteriores. Es decir, el total de ingresos está incompleto, y no se reconocen los pagos provisionales realizados correspondientes a los meses anteriores.

Cálculo equivocado del impuesto según la tarifa del ISR de personas físicas

Personas físicas reportan que al presentar el pago provisional de octubre de 2023 el cálculo del impuesto al momento de aplicar la tarifa resulta inferior al que debería resultar. Esto puede comprobarse realizando el cálculo del impuesto aplicando directamente la tarifa correspondiente, y comparando contra el resultado arrojado en la plataforma de la autoridad. Esto, por supuesto, beneficia al contribuyente al determinar un impuesto menor. Pero no es la determinación correcta, y esto puede afectarle en el cálculo de su impuesto anual.

Modificación de deducciones de la actividad profesional

Se reporta que, para el caso de la presentación de una declaración anual complementaria de persona física con la actividad profesional (honorarios), el cálculo del total de deducciones de la actividad que de manera automática suma obteniendo los datos de los pagos provisionales presentados omite las deducciones por la depreciación de las inversiones, no obstante que en la declaración “normal”, estas sí fueron consideradas. Es decir, en la declaración anual complementaria el sistema omite sumar la deducción por depreciación de inversiones, generándole al contribuyente una base gravable mayor y, en consecuencia, un mayor impuesto que el que realmente debe resultar. Fiscalia considera que estas fallas, que se vienen reportando desde hace un par de semanas, impiden a los contribuyentes cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Inclusive, en algunos de los casos reportados, las fallas perjudican los intereses de la autoridad, al calcular impuestos menores a los que realmente deberían resultar.