De acuerdo con Omar Estefan, director de Previsión Social de la STPS, aún hay áreas de oportunidad para la implementación de la NOM-035. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que emite la Secretaría...

De acuerdo con Omar Estefan, director de Previsión Social de la STPS, aún hay áreas de oportunidad para la implementación de la NOM-035. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinan las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. La NOM-035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esto se hace para tratar de prevenir trastornos como estrés, ansiedad, insomnio o depresión provocados por las condiciones en el trabajo. La NOM-035 entró en vigor en dos etapas:

La primera, en octubre de 2019, estuvo vinculada a la implementación de acciones preventivas.

La segunda, en octubre de 2020, a la tarea de las empresas para identificar las condiciones desfavorables y aplicar un plan de acción.

La NOM-035 aún enfrenta desafíos para el bienestar laboral

Especialistas consultados por El Economista coinciden en que la NOM-035 todavía enfrenta desafíos para traducirse en cambios reales en las empresas.

Aún hay áreas de oportunidad para la implementación

Omar Estefan, director de Previsión Social de la STPS, consideró que a dos años de vigencia, la norma se ha entendido bien en cuanto a objetivo y alcance. En ese sentido, la COVID-19 permitió generar mayor empatía entre empleadores y colaboradores y visibilizar los riesgos que pueden estar presentes en los centros de trabajo. Sin embargo, el funcionario reconoció que aún hay áreas de oportunidad para la implementación de la NOM-035 ligadas a la interpretación correcta de los riesgos y su impacto en la salud de las personas.

Las políticas y acciones de corrección están pendientes

Jorge Mérida, socio creativo de Advisory Network for Wellbeing, consideró que la norma se ha cumplido de manera parcial. Si bien las empresas han avanzado en la identificación de los factores de riesgo psicosocial, las políticas y acciones de corrección son una asignatura pendiente. “La mayoría de las empresas ha identificado y medido los factores de riesgo psicosocial, pero prácticamente es ahí hasta donde se ha avanzado. Esto tiene que ver con varias razones, la primera es que no se tiene la preparación para la implementación de la norma porque se carece de sistemas de gestión de riesgos”, apuntó el especialista. El hecho de tener un diagnóstico sin una ruta de acción, es lo equivalente a conocer la enfermedad, pero no contar con un tratamiento o sistema de salud para atenderla, subrayó Jorge Mérida.

La norma se quedó corta en el contexto actual

Hosanna Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo (Fenastac), afirmó que la crisis sanitaria y sus efectos en el mercado laboral, acentuaron los riesgos psicosociales a los que puede estar expuesta una persona. Paradójicamente, agregó la especialista, una norma pensada para la prevención de condiciones que pueden afectar la salud mental de los colaboradores se quedó corta en el contexto actual, frente a disrupciones importantes como el teletrabajo o home office. “La gran mayoría de empresas quizá ya tiene un cumplimiento importante en cuanto a resultados, e incluso algunas ya tienen intervenciones, pero no se ha enfocado muy bien. Se quedó muy corta”, expresó. A pesar de ello, Hosanna Rodríguez consideró que la NOM-035 ayudó a mitigar un poco los efectos de la pandemia en la salud mental de los trabajadores, y será una herramienta para transitar a una nueva cultura laboral que contemple el bienestar integral de las personas.

Con información de El Economista. ttps://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Del-papel-a-la-practica-el-gran-desafio-que-enfrenta-la-NOM-035-en-el-bienestar-laboral-20211008-0056.html

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