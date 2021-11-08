Desde 2005 la venta de autos nuevos en octubre era mayor en comparación con septiembre, pero este año se rompió ese ciclo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AM...

Desde 2005 la venta de autos nuevos en octubre era mayor en comparación con septiembre, pero este año se rompió ese ciclo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En octubre de 2021 se vendieron en México 76 mil 640 automóviles, una caída de 0.4% en comparación con lo reportado en septiembre del mismo año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, el número de unidades facturadas fue menor a las cifras previas a la pandemia de Covid-19:

9.1% inferior al registrado en octubre de 2020.

28.4% menor al del mismo mes de 2019.

Una nota publicada por El Financiero, indica que se trata de la primera vez desde 2005 que este comparativo mensual presenta una variación negativa, según datos del Inegi.

Venta de autos nuevos en octubre

La nota indica que el director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, explicó que por estacionalidad y naturaleza del mercado, durante el último trimestre del año la demanda de unidades aumenta. Siempre se venden más vehículos durante el décimo mes en comparación con septiembre. Sin embargo, comentó que durante este año se rompió el ciclo. Esto se debe a la escasez a nivel global de semiconductores, lo que limita la oferta de automóviles. Por eso, las marcas de automotores que ensamblan en territorio nacional implementen paros técnicos por la falta de material. Además, se enfocaron en la manufactura de unidades de mayor valor, haciendo a un lado las unidades básicas, las cuales son menos rentables. “Esta situación refleja la distorsión presente en el mercado por la escasez de inventario, alejándose de la estacionalidad que históricamente se había observado para un mes de octubre, con un avance contra el mes inmediato anterior en los últimos 15 años”, mencionó Rosales. El director dijo que se prevé que para los siguientes meses seguirá la incertidumbre respecto a niveles de surtimiento y la disponibilidad del producto.

Las cifras pasadas

El Financiero informó que General Motors es la automotriz que más redujo sus ventas con un 42.1%, seguido de Honda con 30.6%, Nissan con 14.3%, KIA con 4.9% y Toyota con 4.6%. Durante el periodo de enero y octubre de 2021 se comercializaron 834 mil 486 unidades, 11.5% superior a lo reportado en el mismo lapso en comparación con 2020. Pero a pesar del panorama positivo en comparación con 2020, la industria continúa por debajo de niveles previos a la pandemia, lo que incluso tomaría 5 años llegar a niveles de 2019, explicó Gerardo Gómez, director general de J.D. Power México, empresa especializada en recabar y analizar la voz del cliente en la industria automotriz.

Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/05/industria-automotriz-vive-su-peor-octubre-desde-2005/

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