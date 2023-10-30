La autoridad informó que la Oficina de Atención Guerrero "1" Acapulco permanecerá cerrada hasta nuevo aviso En apoyo a los contribuyentes afectados por el huracán "Otis" en Guerrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido medidas especiales. En un comunicado, el fisco informó que, del 25 de octubre al 10 de noviembre de 2023, en Acapulco de Juárez se considerarán días inhábiles, lo que permitirá a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales sin presiones derivadas de plazos legales. El SAT indicó que esta acción busca brindar apoyo a quienes se vieron afectados por el paso del huracán "Otis" y tienen domicilio fiscal en las áreas perjudicadas. Esta medida se estableció en la octava resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2023, publicada anticipadamente en el Portal del SAT. En este periodo, no se contarán plazos ni términos legales para los actos, trámites y procedimientos en las unidades administrativas del SAT. Además, se comunicó que los Módulos de Servicios Tributarios en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo han reanudado sus actividades. No obstante, la Oficina de Atención Guerrero "1" Acapulco permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Como medida adicional para atender a los afectados, se han agregado servicios a la oficina virtual, incluyendo la corrección de nombre, CURP, cambio de domicilio y emisión de la Constancia de Situación Fiscal. El SAT busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales para aquellos en zonas golpeadas por el huracán, brindando opciones y flexibilidad en los plazos establecidos.