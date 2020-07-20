Según números del Infonavit, 260,614 derechohabientes con un crédito vigente han recibido un apoyo por parte del organismo a raíz de la pandemia. Del 15 de abril al 14 de julio de este año, 108 mil 607 acreditados han obtenido el seguro de desempleo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó para los afectados por la pandemia de COVID-19 en la economía del país. Esto de acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, director de este organismo. Asimismo, Carlos Martinez dio a conocer que hasta el pasado 14 de julio se ha beneficiado a un total de 30 mil 465 empresas, que según sus números concentran más de 2.2 millones de empleos. Hay que recordar que desde que se empezaron a visualizar las afectaciones que la pandemia del COVID-19 traería consigo, como la perdida de millones de empleos formales, diversas instituciones han tomado cartas en el asunto con tal de que los trabajadores no se vean tan afectados. Una de ellas fue el Infonavit, que implementó la prorroga de tres meses del pago de créditos, el seguro de desempleo y el apoyo a las empresas para diferir el pago de sus cuotas patronales. Este último consiste en otorgar una prórroga de hasta tres bimestres del pago de las aportaciones patronales a pequeñas y medianas empresas y de hasta dos bimestres para empresas de más de 250 trabajadores. El seguro de desempleo consiste en que el Infonavit asume tres meses de la hipoteca (del trabajador); 76 mil 931 acreditados han recibido una prórroga de tres meses del pago de su crédito y otros 75 mil 076 obtuvieron una combinación del seguro de desempleo junto con un aplazamiento para la liquidación de su financiamiento. Según estos números, 260 mil 614 derechohabientes con un crédito vigente han recibido un apoyo por parte del organismo a raíz de la pandemia.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.