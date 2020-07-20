Impuestos

Más de 260 mil trabajadores han recibido algún apoyo del Infonavit durante la pandemia

Según números del Infonavit, 260,614 derechohabientes con un crédito vigente han recibido un apoyo por parte del organismo a raíz de la pandemia. Del 15 de abril al 14 de julio de este año, 108 mil...