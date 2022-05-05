En los últimos tres años el contrabando de combustibles se disparó 122.7 por ciento. El contrabando de combustibles dejó pérdidas fiscales de 30 mil 500 millones de pesos en 2020, por la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De acuerdo con el Tercer Informe de Avance de la Estrategia Nacional de Seguridad consultado por Excélsior, la autoridad fiscal detectó 81.54 millones de litros de hidrocarburos que se introdujeron al territorio nacional sin pagar contribuciones, afectando al fisco en 534 millones de pesos. Además, durante 2021 el combate interinstitucional a este delito generó el bloqueo de 172 cuentas en el sistema bancario —cuyos montos sumaron 134.98 millones de pesos y 4.72 millones de dólares—, por parte de la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa el diario. Como reportamos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en los últimos tres años, el contrabando de combustibles se disparó 122.7%. Asimismo, durante ese periodo una quinta parte de las gasolinas y diésel que se consumen en el país entraron de manera ilegal en operaciones simuladas con la importación de lubricantes. El 14 de octubre pasado se presentó una denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR), UIF, Secretaría de Hacienda, SAT y otras instituciones por huachicoleo fiscal. El informe consultado por el diario, detalla que el impacto fiscal del contrabando de combustibles fue de 30 mil 500 millones de pesos en 2020, por la evasión del pago IEPS. “Se atendió una denuncia relacionada con el contrabando documentado de hidrocarburos mediante un operativo realizado en el periodo del 10 al 16 de julio de 2021, con el que se logró detectar, mediante la toma de muestras de 550 carrotanques, el modus operandi de personas importadoras que pretendían evadir impuestos en colusión con personas servidores públicas”, detalla el documento. Además, según informa Excélsior, en materia del robo de hidrocarburos los operativos conjuntos neutralizaron el almacenamiento y trasvase irregular de hidrocarburos en 15 terminales y una estación de carburación de 11 empresas, en las cuales se inmovilizaron 178.32 millones de litros de hidrocarburo y se inhabilitaron 668 vehículos utilizados para su traslado. De acuerdo con un reportaje de Emequis, el crecimiento del contrabando de combustibles en 2018 era de 45.8 millones de barriles, en 2019 alcanzó los 74.1 millones de barriles, en 2020 –en plena pandemia de Covid– fue de 89.6 millones de barriles y en 2021 la cifra llegó a 102 millones de barriles, es decir, se duplicó en tres años.