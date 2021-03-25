A menos de una semana de que termine el plazo, se han presentado 24% más declaraciones anuales de personas morales que el año pasado. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su cuenta de Twitter las declaraciones de personas morales han aumentado 24% frente al año pasado. https://twitter.com/SATMX/status/1374913292498579457 Este 31 de marzo es el último día para presentar la declaración anual y, como ya hemos dicho antes, parece que el SAT no dará prórroga. Hay que recordar que esta semana, contadores públicos de Nuevo León pidieron al SAT que amplíe el plazo para presentar la declaración anual. En entrevista con Reforma, Nora Idalia Flores García, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), pidió al fisco que amplíen el plazo para resolver los problemas técnicos en sus aplicativos. El problema más importante tiene que ver con la amortización histórica de pérdidas fiscales. De acuerdo con el ICPNL, cuando en un ejercicio una persona moral presenta mayores deducciones que ingresos, obtiene como resultado una pérdida fiscal, la cual puede ser incrementada por los pagos de participación de los trabajadores en las utilidades. La pérdida puede ser usada para disminuir utilidades hasta en los siguientes 10 ejercicios. Sin embargo, algunos contribuyentes tienen problemas para amortizar pérdidas del 2019 o anteriores. Aquí puedes leer una lista de todos los problemas técnicos que se han reportado en el sistema del SAT. En la respuesta al tweet del SAT, varios contribuyentes se quejan de este problema en específico: https://twitter.com/Adripema/status/1374913522132529154 https://twitter.com/miltonrangelr/status/1374913817218535428 Sin embargo, el SAT no ha dicho nada sobres estas fallas técnicas. Con información de El Universal y La Razón https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-declaraciones-de-impuestos-de-empresas-han-aumentado-24 https://www.razon.com.mx/negocios/sat-declaracion-anual-personas-morales-registra-24-incremento-428276

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