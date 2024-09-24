Desde un aumento de precios hasta el impacto en la justicia fiscal, te contamos los cinco efectos clave que trae esta medida El presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, explicó que el subsidio a...

Desde un aumento de precios hasta el impacto en la justicia fiscal, te contamos los cinco efectos clave que trae esta medida El presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, explicó que el subsidio al IEPS fue implementado para reducir el precio de los combustibles y mitigar el impacto de la inflación. Sin embargo, su eliminación generará una serie de consecuencias:

Aumento de precios: Se espera un alza en el costo de las gasolinas, lo que afectará la inflación y el poder adquisitivo. Mayor recaudación: El gobierno proyecta obtener 30 mil millones de pesos adicionales anualmente. Impacto en la industria: Las empresas que dependen del transporte podrían enfrentar un aumento en costos operativos. Afectación a hogares vulnerables: La clase media y baja será la más perjudicada por el aumento de precios. Justicia fiscal: La medida busca equilibrar las desigualdades fiscales y redirigir recursos hacia programas sociales.

Amaya enfatizó que esta medida debe ir acompañada de una revisión integral de la política fiscal para asegurar que los recursos se distribuyan de manera equitativa. Además, recalcó la importancia de monitorear los impactos y realizar ajustes si es necesario para que los beneficios lleguen a toda la población.