El Programa Responsabilidad Compartida del Infonavit es una opción para los trabajadores que tienen dificultades para pagar sus créditos. Una de las características del mercado laboral mexicano es ...

El Programa Responsabilidad Compartida del Infonavit es una opción para los trabajadores que tienen dificultades para pagar sus créditos. Una de las características del mercado laboral mexicano es que los trabajadores entran y salen de la formalidad a lo largo de su vida. Para estos casos se creó el Programa Responsabilidad Compartida del Infonavit. Este programa está también pensado para todos aquellos trabajadores que tienen problemas para pagar sus créditos. Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la causa más frecuente de que un crédito se vuelva impagable es la permanencia intermitente en el mercado laboral formal. Esto se debe a que cuando los trabajadores salen del mercado laboral formal, no tienen a un patrón que haga aportaciones mensuales.

¿En qué consiste el Programa Responsabilidad Compartida del Infonavit?

El Programa Responsabilidad Compartida del Infonavit consiste en lo siguiente:

pasar el crédito del esquema veces salario mínimo (VSM) a pesos,

se evita que el monto del adeudo aumente y

las mensualidades aumentan a una tasa fija anual del 4.5%, con independencia de la inflación y el salario mínimo.

En 2016 se creó la unidad de medida y actualización (UMA), con lo que se desindexó el salario mínimo del cálculo de obligaciones como multas o el pago de créditos del Infonavit. Sin embargo, aquellos trabajadores que pidieron su crédito antes de esta fecha todavía tienen su crédito en VSM. Las mensualidades de aquellos derechohabientes cuyo crédito está calculado en VSM ven actualizados sus pagos año con año con base en la menor de dos opciones: el aumento de la UMA o el aumento del salario mínimo. Como este año el aumento de la UMA (que se calcula con la inflación) fue menor al aumento del salario mínimo, la actualización de los créditos variará dependiendo de ésta. Para poder acceder al programa es necesario cumplir con lo siguiente:

Tener un crédito en VSM.

Haber cumplido con tus pagos al menos 24 meses continuos.

El crédito debe ser mayor a 13 años.

La deuda tiene que ser al menos 1.3 veces más que lo original.

Anteriormente sólo podían beneficiarse quienes tuvieran un salario menor a cuatro salarios mínimos, pero este requisito fue eliminado.

El Infonavit planea pasar a pesos todos los créditos en VSM

Si no puedes acceder al Programa Responsabilidad Compartida del Infonavit, no desesperes. El Instituto ha anunciado que planea implementar en este año un programa universal con el que convertirá todos los créditos del Infonavit a pesos. Sin embargo, hasta el momento no se conocen los detalles del programa, por lo que habrá que esperar. Lo único que ha dicho es que planea hacerlo en algún punto de 2021.

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