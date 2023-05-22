La multa para el patrón que no cumpla con el pago de la repartición de utilidades es de 250 a 5,000 UMAs, es decir, de 25,935 a 518,700 pesos El reparto de utilidades o Participación de los Trabaja...

La multa para el patrón que no cumpla con el pago de la repartición de utilidades es de 250 a 5,000 UMAs, es decir, de 25,935 a 518,700 pesos El reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) tiene gran relevancia durante estos meses, para las empresas y los trabajadores. Lo anterior se debe a que los empleadores -personas morales en mayo y físicas en junio- deben realizar el pago del reparto de utilidades a que tienen derecho los trabajadores. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el reparto de utilidades es un derecho constitucional, irrenunciable y adquirido de los trabajadores. Por eso, el IMCP considera que es importante que los trabajadores sepan que en materia de reparto de utilidades, tienen los siguientes derechos:

Obtener copia de la declaración del ejercicio que presentó la empresa o persona física

Inconformarse en caso de no estar de acuerdo con alguno de los renglones la declaración

Presentar un escrito de objeciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia mensual de mayo, el IMCP indicó que, como una medida de apoyo, los trabajadores pueden revisar a mayor detalle el “Manual laboral y fiscal sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas”, que fue publicado por el SAT.

Multa por no cumplir con el reparto de utilidades

Además, advirtió que la multa para el patrón que no cumpla con el pago de la repartición de utilidades, estando obligado a ello, es de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, de 25,935 a 518,700 pesos. En caso de que consideren que su derecho al reparto de utilidades fue de alguna forma vulnerado o no respetado, los trabajadores pueden recibir asesoría gratuita por parte de las autoridades laborales y fiscales. Puedes ver el manual laboral y fiscal sobre el reparto de utilidades 2023 aquí / Fecha de publicación: mayo de 2023.