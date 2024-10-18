El instituto detalla los procedimientos correctos para acceder a créditos Mejoravit y advierte a los derechohabientes sobre los riesgos de estafas en línea

El instituto detalla los procedimientos correctos para acceder a créditos Mejoravit y advierte a los derechohabientes sobre los riesgos de estafas en línea

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emitió una advertencia clave para sus derechohabientes en respuesta a las crecientes estafas en internet que ofrecen falsos préstamos vía nómina para mejoras habitacionales. El organismo enfatiza que tales ofertas son fraudulentas, ya que no se condicen con los servicios que realmente proporciona.

Desmitificando las ofertas engañosas

El Infonavit no procesa préstamos de efectivo directamente depositados en cuentas bancarias personales para la mejora o reparación de viviendas. En cambio, ofrece el crédito Mejoravit, diseñado para apoyar a los trabajadores en la renovación de sus hogares sin comprometer la estructura financiera del beneficiario.

“Es fundamental que los derechohabientes estén alerta y eviten caer en engaños que no solo pueden afectar su economía personal, sino también comprometer su información personal y financiera”, advirtió Moisés Zacatzin, vocero del Infonavit.

Cómo acceder a Créditos Mejoravit

Para solicitar un crédito Mejoravit, los interesados deben:

Verificar el saldo en su subcuenta de vivienda.

Precalificarse a través del portal oficial de Mi Cuenta Infonavit.

Reunir y presentar los documentos requeridos directamente en los centros de servicio del Infonavit o iniciar el trámite en línea sin intermediarios.

Características de los Créditos Mejoravit

El programa Mejoravit se divide en dos opciones, dependiendo de las necesidades y la capacidad de pago del solicitante:

Mejoravit Repara : Ofrece préstamos que varían entre 9,901 y 39,606 pesos con una tasa de interés del 10% anual.

: Ofrece préstamos que varían entre 9,901 y 39,606 pesos con una tasa de interés del 10% anual. Mejoravit Renueva: Proporciona montos más significativos, desde 39,606 hasta 156,445 pesos, con una tasa de interés del 11% anual.

Los préstamos pueden ser pagados en un plazo de uno a diez años, dependiendo del plan seleccionado.

Ventajas adicionales del Crédito Mejoravit

Una vez aprobado el crédito, el Infonavit emite dos tarjetas: