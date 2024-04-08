El 30 de abril es la fecha en que se celebra el Día del Niño en México, siendo un día muy especial para los más pequeños y pequeñas. Si te preguntas cuándo es el Día del Niño, debes saber que cada ...

El 30 de abril es la fecha en que se celebra el Día del Niño en México, siendo un día muy especial para los más pequeños y pequeñas. Si te preguntas cuándo es el Día del Niño, debes saber que cada 30 de abril es el momento en que las familias se centran en sus hijos e hijas, siendo un momento especial para celebrarlos y en que se acostumbra a darles un obsequio, o incluso más de alguno. Sin embargo, más allá de celebrar y que sea un momento inolvidable para todos, es importante ser consciente de los gastos que se puedan tener y así cuidar el bolsillo.

¿Cuándo es el Día del Niño?

Desde el año 1924, en México se estableció el último día del mes de abril como la fecha para celebrar a todos los niños y niñas. Este año, el Día del Niño se celebrará el martes 30 de abril. En general, en muchas escuelas del país, se realizan diversas actividades para celebrar a los más pequeños y pequeñas en esas fechas. Además, como parte de la tradición, padres y madres hacen regalos del Día del Niño, e incluso aprovechan la oportunidad para salir y compartir en familia durante esa fecha.

¿Cómo cuidar el bolsillo al celebrar el Día del Niño?

Es importante que durante la celebración y los regalos que se puedan hacer, también se tomen en cuenta los diferentes gastos asociados y sea posible mantener una buena salud financiera.

Fijar un presupuesto

Es muy probable que, como familia, se tenga un presupuesto mensual establecido para gastos fijos, gastos variables, así como para gastos de algún otro tipo. Por lo mismo, definir una cantidad máxima a gastar durante el Día del Niño, ya sea para la compra de regalos, salir a comer o visitar un lugar especial, es fundamental para que no se vea afectada la economía familiar.

Aprovechar eventos y ofertas

Si se planifica con tiempo la compra del regalo que se quiere realizar a hijos e hijas, puede ser posible comprarlo en eventos que ofrecen descuentos y promociones, o en temporadas de rebajas, cuando las tiendas liquidan u ofertan parte de su inventario. Lo principal es estar al pendiente, cotizar y comparar con tiempo, y así aprovechar si se da la oportunidad de comprar el obsequio a un buen precio.

Tener presente el medio de pago

La forma en que se pagarán los regalos también debería considerarse. El efectivo puede ser incómodo de llevar a todos lados, incluso siempre está la preocupación de que pueda extraviarse o ser robado. Por otro lado, se debe tener presente que una tarjeta de débito realiza el cobro de forma inmediata en una cuenta bancaria al momento de pagar. Mientras que una tarjeta de crédito es la opción por la cual se paga aprovechando el crédito revolvente y se tiene un periodo establecido para cumplir con el compromiso de pago, al respecto, es importante cumplir con su pago en tiempo y forma para evitar cargos e intereses adicionales.

Considerar pago a meses sin intereses

Existen algunas tarjetas de créditos que ofrecen promociones para pagar a meses sin intereses en ciertos comercios y establecimientos. Por ejemplo, si quieres pagar algo que vale $3,000 pesos, podrías pagarlo en 3 meses sin intereses con un pago de $1,000 por cada mes, o si fuera el caso, en 6 meses sin intereses con un pago de $500 pesos cada mes. En relación con esa forma de pago, se debe ser muy responsable para cumplir con las mensualidades y así evitar recargos. Cada vez falta menos para esta fecha tan especial, por lo que tomar en cuenta los puntos anteriores y buscar regalos del Día del Niño con anticipación y cotizar sus precios, será de mucha ayuda para ajustarse a un presupuesto y no excederlo.