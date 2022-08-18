De acuerdo con cifras del IMSS, el 38 por ciento de empleos migrados está asociado al sector servicios para empresas, 25 por ciento a comercio y 17 por ciento a transformación. Al cierre de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró una recaudación adicional de mil millones de pesos, debido a la reforma en subcontratación o outsourcing que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021. De acuerdo con Norma Gabriela López, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto, el incremento es atribuido a que muchos trabajadores que se encontraban en el régimen de outsourcing estaban registrados con un menor salario ante el IMSS y una vez que fueron reconocidos por los patrones reales, la remuneración se incrementó. "No era una reforma que tuviera un fin recaudatorio, pero hay factores que determinan una mayor recaudación y uno de ellos es el salario base de cotización. El salario asociado a las personas que migraron subió 27 por ciento, al pasar de 469 pesos diarios a 597, lo que nos representa un incremento en recaudación que ronda los mil millones de pesos", explicó en entrevista con Reforma. Asimismo, aseguró que el 38 por ciento de empleos migrados está asociado al sector servicios para empresas, 25 por ciento a comercio y 17 por ciento a transformación. Cabe resaltar que poco más de 3 millones de ciudadanos consiguieron empleo en lo que va del año. Igualmente, a pesar del aumento que se registró, suman 2 millones las personas que aún se encuentran buscando trabajo sin éxito.

Aumenta recaudación pero bajan salarios

A pesar del aumento de contrataciones directas, casi 700 mil trabajadores que se encontraban contratados por outsourcing tuvieron una reducción salarial, a diferencia de la mayoría de los casos en los que tuvieron un 10 por ciento de incremento, de acuerdo con cifras del Instituto del mes pasado. Como reportamos, en el primer cuatrimestre del 2022, el IMSS recaudó más de 300 millones de pesos debido a la regularización de diversos patrones en el pago de sus obligaciones, lo que representó una recaudación mayor en 14.2 por ciento, es decir, por 139,000 millones de pesos y un superávit de 10,000 millones de pesos. Asimismo, de enero a abril, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que en los primeros cuatro meses del año se crearon 391,194 trabajos asegurados ante el IMSS. De esta cifra, 67.5 por ciento correspondió a trabajos permanentes, es decir 264,168, mientras que 32.5 por ciento correspondieron a empleos eventuales, tras la reforma al outsourcing que entro en vigor en septiembre pasado. Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que, aunque la suba de trabajadores ocupados en comparación al 2021 es un hecho importante (sobre todo en el sector comercial, que es donde más impactó el crecimiento), también predomina en este contexto un notorio aumento de la carga horaria; esto significa que la cantidad de horas que debe trabajar una persona fue mayor en los últimos meses, ya sea en un marco de horas extras o al tener un segundo empleo.