La Prodecon puede representar a los contribuyentes de manera gratuita y promover los medios de defensa ante las instancias correspondientes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede mult...

La Prodecon puede representar a los contribuyentes de manera gratuita y promover los medios de defensa ante las instancias correspondientes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede multar a los contribuyentes, entre otras razones, por no expedir comprobantes fiscales, por omitir la presentación de declaraciones o por presentar información fuera del plazo de un requerimiento. En caso de que esto suceda, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que los contribuyentes le pueden pedir ayuda.

¿Qué puedo hacer si el SAT me notifica una multa?

En caso de que el SAT notifique una multa, la Prodecon recientemente informó que puede representar a los contribuyentes de manera gratuita y promover los medios de defensa ante las instancias correspondientes. A través de Twitter, el ombudsman fiscal señaló que en este caso puede ofrecer los siguientes servicios a los contribuyentes:

Servicios de asesoría, para determinar si la notificación del acto está en plazo para interponer el medio de defensa correspondiente.

Servicio de condonación de multas, prescripción o reconsideración administrativa.

Los contribuyentes pueden ver los requisitos, así como el formato que deberán llenar y enviar aquí. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 27 de julio de 2022.