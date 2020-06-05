La Asociación Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF) dice que la terna propuesta por el presidente para el nuevo titular de la Prodecon no es legalmente válida. Esta semana, el presidente Andrés Manuel ...

La Asociación Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF) dice que la terna propuesta por el presidente para el nuevo titular de la Prodecon no es legalmente válida. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Ricardo Rodríguez Vargas, el ex director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), será propuesto dentro de la terna para ocupar el cargo de procurador para la Defensa del Contribuyente (Prodecon). En la terna también se encuentran Marta Patricia Jiménez Oropesa y Carlos Alberto Puga Bolio. Jiménez Oropesa fue senadora suplente por el PRD. Bolio Puga fue director del área del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec en la Secretaría de Hacienda. El miércoles, el presidente López Obrador envió la terna a la Comisión Permanente. Tal como establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Prodecon, el procurador será elegido de la terna propuesta por el presidente y durará en el puesto un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser elegido para un segundo periodo.

La AMDF dice que la terna no es legalmente válida

El día de ayer, la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF) empezó a circular un documento donde dicen que la terna no cumple con los requisitos del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Prodecon. Sin embargo, el artículo 7, fracción III dice que el titular debe “contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación”. Además, en la fracción IV, dice que “no debe haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos tres años previos a su nombramiento”. Aunque el documento no habla sobre la terna en particular, sí resalta estos requisitos de la ley. También dice que se pueden conseguir candidatos que sí cumplan con los requisitos dentro de la misma Prodecon, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en universidades.

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