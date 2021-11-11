Comprar una casa involucra gastos adicionales que no están contemplados dentro del valor total del inmueble, como el costo de las escrituras e incluso los honorarios del notario, esto es lo que conocemos como gastos notariales. En este enlace podrás encontrar el contenido completo sobre los gastos notariales al momento de comprar una casa en México.

Gastos notariales que debes contemplar al comprar un inmueble

Los gastos notariales son un costo adicional al valor del inmueble que debes contemplar a la hora de calcular el costo de comprar una casa; por lo que debes estar preparado si estás próximo a adquirir un inmueble. Estos gastos no están incluidos dentro de la cantidad otorgada por un crédito hipotecario, por lo que deberás contar con un ahorro adicional para solventarlos. Estos contemplan las escrituras de la casa, honorarios del notario que las realiza, impuestos de adquisición y derechos de registro. Todo este proceso es gestionado y canalizado por un notario público, por ello se le llaman “gastos notariales”. Y son un costo adicional que debes cubrir antes del préstamo. Se estima que el monto aproximado que debes cubrir es del 7 % del valor de la propiedad. Sin embargo, el costo exacto no se puede saber hasta que no se realice un avalúo.

Otros gastos notariales que debes contemplar

Como sabes, el buscar casas o departamentos en venta es solo el comienzo de todo el proceso que conlleva adquirir una propiedad. Además de los gastos notariales, debes tener una suma de dinero para hacer frente a otros pagos los cuales no se incluyen en la cantidad que se te otorga en el crédito hipotecario. Por ejemplo, el enganche, este es el monto que se paga directamente al vendedor del inmueble. El saldo restante es lo que estará cubierto por el préstamo. Por lo regular, el enganche representa del 10 al 20 por ciento del costo total del inmueble. También está el avalúo. Este gasto es sumamente importante ya que da claridad sobre el valor real de la propiedad. Es importante que un crédito hipotecario sea tramitado por un experto, quien establecerá este valor dependiendo de las características propias de la casa o departamento, así como las externas, hablando de la zona en la que se encuentra el inmueble. Otro costo adicional que debes contemplar son los gastos de investigación. Que es una revisión al perfil de riesgo de la compra que ayuda a determinar el tiempo y la agilidad que llevará el proceso y ayuda a corroborar que el inmueble, realmente está en condiciones aptas para adquirirse. Otro de los pagos que deberás realizar extra, además de los gastos notariales, es la comisión por apertura; que cubre los gastos administrativos y de gestión del préstamo hipotecario que estás solicitando. Ahora que ya sabes cuáles son los gastos notariales que debes contemplar, es momento de hacer un presupuesto y evaluar tus opciones.