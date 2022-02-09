El SAT informó que los estímulos fiscales destinados a las fronteras norte y sur ascendieron a 92 mil 308 mdp.

El SAT informó que los estímulos fiscales destinados a las fronteras norte y sur ascendieron a 92 mil 308 mdp.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente dio a conocer que en 2021 los estímulos fiscales destinados para impulsar la actividad económica en diversas regiones del país, ascendieron a 92 mil 308 millones de pesos (mdp). Es decir, 16 mil 334 millones de pesos más que en 2020, lo que equivale a un incremento en términos reales de 15 por ciento.

Estímulos fiscales para la región fronteriza Norte y Sur

En este sentido, para la frontera norte se destinaron 88 mil 355 millones de pesos, lo que significó un 10 por ciento más que en 2020. Cabe señalar que en esta región se incluye a 43 municipios de los estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Mientras tanto, en la frontera sur, los estímulos fiscales ascendieron a 3 mil 953 millones de pesos. Ambos estímulos tienen por objetivo fortalecer la economía de la región, estimular la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo.

Zona Libre de Chetumal

Por otro lado, en Chetumal, los estímulos fiscales fueron de 200 mil pesos, de acuerdo con el Informe de ingresos del Gobierno Federal entre enero y diciembre de 2021 del SAT. Para esta región del país se consideran las contribuciones del Impuesto General de Importación (IGI) y del Derecho de Trámites Aduaneros (DTA), conforme al decreto de la Zona Libre de Chetumal. Con información de Fortuna y Poder.

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 17 de enero de 2022.