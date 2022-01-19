Desde 1993, es obligación del transportista contar con un documento en papel con la misma información del nuevo complemento carta porte.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado ayer donde aseguró que la información requerida para la emisión de la factura electrónica con complemento carta porte no es una carga administrativa. La autoridad fiscal indicó que el complemento carta porte tampoco representa un costo adicional para los transportistas. Lo anterior se debe a que, desde 1993, es obligación legal del transportista contar con un documento en papel exactamente con la misma información solicitada actualmente.
Herramientas para facturar con el complemento carta porte
Para facilitar la facturación electrónica con el complemento carta porte sin contratar a terceras personas, a partir del primero de enero de 2022, el SAT puso a disposición de los contribuyentes de manera gratuita las siguientes herramientas para la facturación electrónica:
De acuerdo con la autoridad fiscal, a la fecha existe una gran cantidad de contribuyentes que ya emiten sus facturas electrónicas con el complemento carta porte, que consiste en la digitalización de la información relacionada con el traslado de bienes y mercancías en el territorio nacional.
Empresas que ya emiten facturas con complemento carta porte
El SAT indicó que entre las personas morales que se esforzaron para sumarse a la modernización destacan las siguientes:
Traslado de valores
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN
SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES
TECNOVAL DE MÉXICO
ARMSTRONG ARMORED DE MÉXICO
COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES
Mensajería
DHL EXPRESS MÉXICO
OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS
Servicios Integrales de Logística
CONSOLIDACIÓN LOGÍSTICA E INMOBILIARIA
PUNTO A PUNTO T2
Distribuidores a punto de venta
BIMBO
BEBIDAS PURIFICADAS
COMERCIALIZADORA PEPSICO MÉXICO
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (COCA-COLA)
LIVERPOOL
COPPEL
NADRO
Transportes de carga
AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS
TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA
TRANSPORTES POTOSINOS
IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS
Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 18 de enero de 2022.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.