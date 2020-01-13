No hay edad para montar una tienda online, jóvenes y mayores lo intentan, y muchos de ellos ahora se ven beneficiados. Las actividades que se pueden llevar a cabo son muchas y muy variadas, desde ...

No hay edad para montar una tienda online, jóvenes y mayores lo intentan, y muchos de ellos ahora se ven beneficiados. Las actividades que se pueden llevar a cabo son muchas y muy variadas, desde venta de productos hasta servicios de múltiples índoles. Aunque no lo parezca, el logotipo es uno de los factores más importantes dentro de una empresa. Su diseño es un trabajo que requiere de dos elementos muy importantes, tener empatía para estar en el lugar del otro y tener conocimientos técnicos. Es decir que necesitamos entender a nuestros compradores y además contar con un diseñador experto.

¿Qué se debe tomar en cuenta cuando se crea el logo para tu empresa?

Dentro de los factores a tomar en cuenta para decidir la forma de crear el logo para tu empresa, hay que tomar en cuenta los productos que se van a vender y el público al que se le van a ofrecer. En la creación y diseño de los logotipos todo es importante porque todo influye, las formas, los colores, los tamaños y hasta la tipografía. Existen colores que habitualmente son predominantes en determinados sectores. Y aunque podemos saltarnos este punto, quizá sea muy conveniente conocerlos todos para no caer en que los futuros clientes no puedan identificarnos con el sector que ofrecemos. Por ejemplo, si trabajamos el sector de los congelados, lo que tendrá que prevalecer será el color azul por tratarse de un color frío. En cambio, si estamos en el sector ecologista, el color predominante, por lógica, tendrá que ser el verde. En la actualidad hay varias opciones a tomar en cuenta para evitar errores innecesarios. El concepto de síntesis en el diseño de un logo ha llegado a su mínima expresión. Las últimas tendencias hablan de la creación de un logotipo con el puro emblema, y que defina la marca, evitando las representaciones gráficas cargadas y evitando textos innecesarios. Sin embargo, los logotipos más reconocidos y memorables son los que aparte del emblema utilizan una sencilla y práctica tipografía porque la explicación del producto, en ocasiones, es importante y necesaria.

Logotipos: Formatos y términos

Logotipo

El logotipo para destacar una marca es representada por imágenes o letras, las cuales ayudan a identificar una empresa, institución o sociedad, así como las cosas o productos que se relacionan con ellas.

Imagotipo

Es la combinación de los elementos gráficos y la tipografía que representa a una marca o empresa.

Isotipo

Está formado por uno o varios componentes gráficos en donde no hay texto. Ya que detrás de los gráficos existe una marca que se identifica con facilidad.

Isologo

Es la combinación de un estímulo textual y un símbolo gráfico los cuales están representados por signos tipográficos. El isologo no se puede separar, ya que el dibujo y el gráfico están unidos en una sola marca.

Consejos y tips para crear el logo para tu empresa

Un logotipo debe ser sencillo, tener colores planos y ser simple para que al verlo las personas asuman lo que es y lo que se ofrece. Por ejemplo, si el logo se diseña con un cuadro gris, el objetivo será que, en algún momento, el cuadro se relacione directamente con la marca representada. Los colores planos se utilizan generalmente con el menor número posible de ellos para evitar choques visuales y que el inconsciente no los termine rechazando. En la actualidad el juego de colores planos se utiliza mucho, siendo imprescindible utilizar los menos posibles, y con una diversidad tonal acorde y a juego. Hacer un logotipo simple es una tarea laboriosa, conlleva renunciar de todo exceso y detalle. Por consiguiente y al ser resumido, el logo será sencillo y sobre todo muy fácil de recordar. Además, es de suma importancia utilizar una sola tipografía, hacerla propia y diseñada especialmente para la marca y el producto. Se diseña estudiando la variedad de formatos y tamaños para ampliarlo o reducirlo según las necesidades de donde será colocado y visto. Un buen logo debe ser legible, debe llevar una tipografía pensada para ser leída y con un diseño aplicado a la comunicación del mismo. Por lo tanto, si no se lee el mensaje que se quiere transmitir de forma clara, el producto puede resultar inservible. Por eso, no hay que evitar mensajes con letra legible y clara, un logo en plano sin fotos de fondo, sombras o efectos que dañen la imagen que se pretende dar. La imagen debe ser vectorial (digital), y que debe crearse con objetos geométricos independientes para que en donde se presente no se pierda la imagen original, su calidad y color exacto. Ahora que ya sabes cómo hacer un logo, no olvides acercarte a un profesional para que te ayude. Antes de contratarlo te sugerimos revisar su portafolio de trabajo para que no te lleves significativas decepciones a la hora de trabajar con el logo de tu marca, ya que éste te va a representar y a definir por mucho tiempo.